Gündem 14 günlük karantinadan çıktı şaşırtan detayı anlattı Doğduğu hastane odasında karantinada kalmış
ANKARA

14 günlük karantinadan çıktı şaşırtan detayı anlattı: Doğduğu hastane odasında karantinada kalmış

Vuhan'dan tahliye edilen 42 yolcu arasında bulunan ve 14 gün boyunda karantinada kalan Burcu Öner’in taburcu olduktan sonra anlattıkları herkesi şaşırttı. Öner, ‘Enteresan bir şey oldu. Anneme söylediğim zaman, Ankara'ya gideceğiz, bu hastanede kalacağız dediğim zaman annem "ben seni orada dünyaya getirmiştim" dedi. Odama çıktıktan sonra annem "üçüncü kat 307 numaralı odada kalmıştım" dedi, ben de aynı odadaydım. Milyonda bir gerçekleşecek bir olay gerçekleşti’ ifadeleri kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Burcu Öner
Burcu Öner

Çin’den geldikten sonda 14 gün karantinada tutulan vatandaşlar açıklamalarda bulundu. Karantinada kalan Burcu Öner’in anlattıkları ise oldukça dikkat çekti. Öner açıklamasında ‘Enteresan bir şey oldu. Anneme söylediğim zaman, Ankara'ya gideceğiz, bu hastanede kalacağız dediğim zaman annem "ben seni orada dünyaya getirmiştim" dedi. Odama çıktıktan sonra annem "üçüncü kat 307 numaralı odada kalmıştım" dedi, ben de aynı odadaydım. Milyonda bir gerçekleşecek bir olay gerçekleşti’ ifadeleri kullandı.

Burcu Öner karantinadan çıktıktan sonra şu ifadeleri kullandı:

Şu anda 15 günümüzü tamamladık, harika bir süreçti. Beklemediğimiz sürprizler de yapıldı; doğum günü sürprizi gibi. Devletimize ve sağlık bakanımıza teşekkür ediyorum.

Ben şu anda Anıtkabir'e gitmeyi düşünüyorum. Hepimiz Wuhan'dan geldik. Wuhan'da ben İngilizce öğretmeni olarak çalışıyordum. Ama şu andan itibaren pek mümkün görünmüyor.

DOĞDUĞU HASTANE ODASINDA KARANTİNADA KALDI

Enteresan bir şey oldu. Anneme söylediğim zaman, Ankara'ya gideceğiz, bu hastanede kalacağız dediğim zaman annem "ben seni orada dünyaya getirmiştim" dedi. Odama çıktıktan sonra annem "üçüncü kat 307 numaralı odada kalmıştım" dedi, ben de aynı odadaydım. Milyonda bir gerçekleşecek bir olay gerçekleşti.

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