14 ilde zehir tacirlerine darbe: 42 kişi tutuklandı

14 ilde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Sokak Satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "Narkoçelik-46" operasyonlarında; 67 şüpheli zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. 42'si tutuklandı.
Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Bitlis, Diyarbakır, Van, Manisa, Ankara, Artvin, Antalya, Malatya, Sakarya, Hatay, Gaziantep, Mersin, Aydın ve Şırnak İl Jandarma Komutanlıklarınca "Narkoçelik-46” operasyonları düzenlendi.
2 ton 3 kg uyuşturucu madde ele geçirildi
14 ilde düzenlenen operasyonlarda, 2 ton 3 kg uyuşturucu madde, 2 milyon 976 bin 345 adet kök kenevir ve kök skunk ile 68 bin 737 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan 67 zehir tacirinden 42'si tutuklandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.