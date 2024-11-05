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14 ilde zehir tacirlerine darbe: 42 kişi tutuklandı

14 ilde zehir tacirlerine darbe: 42 kişi tutuklandı

09:555/11/2024, Salı
G: 5/11/2024, Salı
DHA
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2 ton 3 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.
2 ton 3 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.

14 ilde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Sokak Satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "Narkoçelik-46" operasyonlarında; 67 şüpheli zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. 42'si tutuklandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Bitlis, Diyarbakır, Van, Manisa, Ankara, Artvin, Antalya, Malatya, Sakarya, Hatay, Gaziantep, Mersin, Aydın ve Şırnak İl Jandarma Komutanlıklarınca "Narkoçelik-46” operasyonları düzenlendi.

2 ton 3 kg uyuşturucu madde ele geçirildi

14 ilde düzenlenen operasyonlarda, 2 ton 3 kg uyuşturucu madde, 2 milyon 976 bin 345 adet kök kenevir ve kök skunk ile 68 bin 737 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan 67 zehir tacirinden 42'si tutuklandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.




#İçişleri Bakanlığı
#zehir taciri
#Narkoçelik Operasyonu

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