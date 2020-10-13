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İZMİR

14 ile yağış uyarısı! Kocaeli, Sakarya, Denizli, İzmir, Muğla, Aydın, Manisa hava durumu

Meteorolojiden 14 ile yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege ile akşam saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Kütahya, Uşak ve Denizli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa) ile Edirne’nin güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ilçeleri) ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Meteorolojinden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojinden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı bölgelerin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege ile akşam saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Yalova Bilecik, Kütahya, Uşak ve Denizli çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa) ile Edirne’nin Güneyi, Balıkesir’in batı kıyıları (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ilçeleri) ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2)olması bekleniyor.

Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde yağışla birlikte azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği, kuzey ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege’de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa zaman zaman hamleli 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28
  • İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
  • İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
  • Adana: Parçalı ve az bulutlu 32
  • Bursa: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
  • Antalya: Parçalı ve az bulutlu 26
  • Samsun: Parçalı ve az bulutlu 29
  • Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 27
  • Erzurum: Az bulutlu 23
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32

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