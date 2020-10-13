Meteorolojiden 14 ile yağış uyarısı yapıldı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı bölgelerin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege ile akşam saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Yalova Bilecik, Kütahya, Uşak ve Denizli çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa) ile Edirne’nin Güneyi, Balıkesir’in batı kıyıları (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ilçeleri) ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2)olması bekleniyor.

Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde yağışla birlikte azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği, kuzey ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege’de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa zaman zaman hamleli 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28

Parçalı ve az bulutlu 28 İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 Adana: Parçalı ve az bulutlu 32

Parçalı ve az bulutlu 32 Bursa: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 Antalya: Parçalı ve az bulutlu 26

Parçalı ve az bulutlu 26 Samsun: Parçalı ve az bulutlu 29

Parçalı ve az bulutlu 29 Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 27

Parçalı ve az bulutlu 27 Erzurum: Az bulutlu 23

Az bulutlu 23 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32

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