Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı: 14 ile yağış uyarısı

Yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Ordu, Tokat, Osmaniye, Hatay’ın kuzey ve kıyı kesimleri, Adana’nın iç kesimleri ve Toroslar mevkisi, Kahramanmaraş’ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

3 ile kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların Trabzon’un doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 mm), Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde şiddetli (76-100 mm), Rize’nin Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçeleri ile Çarşamba akşam saatlerine kadar Artvin’in Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde yer yer aşırı (100 mm ve üzeri) olacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojinin 11 Ağustos için hava durumu tahmin haritası.

Sıcaklık kuzeydoğu kesimlerinde azalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak?

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 32

Parçalı ve az bulutlu 32 İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31

Parçalı ve az bulutlu 31 İzmir: Parçalı ve az bulutlu 35

Parçalı ve az bulutlu 35 Adana: Parçalı bulutlu, iç kesimleri ile Toroslar mevkisinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Parçalı bulutlu, iç kesimleri ile Toroslar mevkisinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34 Antalya: Parçalı ve az bulutlu 33

Parçalı ve az bulutlu 33 Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37

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