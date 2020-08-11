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ANKARA

14 ile yağış uyarısı! Ordu, Hatay, Trabzon, Rize, Artvin, Adana hava durumu

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı: 14 ile yağış uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Son hava durumu değerlendirmelerinde, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Ordu, Tokat, Osmaniye, Hatay’ın kuzey ve kıyı kesimleri, Adana’nın iç kesimleri ve Toroslar mevkisi, Kahramanmaraş’ın batısı için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yağışların Trabzon’un doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde şiddetli, Rize’nin Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçeleri ile çarşamba akşam saatlerine kadar Artvin’in Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde yer yer aşırı olacağı tahmin ediliyor.

Haber Merkezi İHA
Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Ordu, Tokat, Osmaniye, Hatay’ın kuzey ve kıyı kesimleri, Adana’nın iç kesimleri ve Toroslar mevkisi, Kahramanmaraş’ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

3 ile kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların Trabzon’un doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 mm), Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde şiddetli (76-100 mm), Rize’nin Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçeleri ile Çarşamba akşam saatlerine kadar Artvin’in Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde yer yer aşırı (100 mm ve üzeri) olacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojinin 11 Ağustos için hava durumu tahmin haritası.

Sıcaklık kuzeydoğu kesimlerinde azalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak?

  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Parçalı ve az bulutlu 32
  • İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31
  • İzmir: Parçalı ve az bulutlu 35
  • Adana: Parçalı bulutlu, iç kesimleri ile Toroslar mevkisinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34
  • Antalya: Parçalı ve az bulutlu 33
  • Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
  • Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37

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