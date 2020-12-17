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Gündem 14 kilogram ama bin 600 liradan satılıyor
KASTAMONU

14 kilogramlık levrek, bin 600 liraya alıcısını bekliyor

14 kilogram ama bin 600 liradan satılıyor

Kastamonu'da ağlara takılan 14 kilogramlık levrek, bin 600 liraya alıcısını bekliyor. İnebolu ilçesinde, sabah denize açılan balıkçıların ağına bir metre 35 santimetre uzunluğunda 14 kilogram ağırlığında levrek takıldı. Tezgahtaki yerini alan levrek ilgi görüyor.

Haber Merkezi AA
Bir metre 35 santimetre uzunluğunda 14 kilogram ağırlığında levrek
Bir metre 35 santimetre uzunluğunda 14 kilogram ağırlığında levrek

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde balıkçılık yapan Salih Yurtaydın, Zarbana köyü yakınlarında avlanan balıkçıların ağına büyük bir levreğin takıldığını söyledi.

Bu büyüklükte bir levreği tezgahlarda görmenin oldukça zor olduğunu belirten Yurtaydın, bin 600 lira fiyat belirledikleri balığın kilogramını ise 120 liradan satışa çıkardığını ifade etti.

Boyu kadar balık yakaladı
GÜNDEM
Boyu kadar balık yakaladı

Bir metre 35 santimetre uzunluğunda 14 kilogram ağırlığında levrek, balıkçı tezgahında sergileniyor.

50 metre dipten çıktı: Ender görülen 'dikenli yılan balığı' balıkçıların ağına takıldı
FOTOĞRAF 8
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Çanakkale Boğazı'nda sardalya avlayan 'Yılmazlar-5' isimli gırgır teknesi, merkeze bağlı Güzelyalı köyü açıklarında yaklaşık 50 metre derinliğe ağlarını bıraktı.
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Güverteye toplanan ağların haznesinden kasalarca sardalya balığı çıktı.
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Sardalya balıkları arasında görülen ve latince adı 'Ophisurus serpens' olan 2 metre 23 santim uzunluğundaki dikenli yılan balığı, gemicileri hem korkuttu hem de şaşırttı.
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Dikenli yılan balığının, kendini ısırması da ilginç görüntüler oluşturdu.
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Teknenin kaptanı Halilcan Çiftçi, “Güzelyalı açıklarında yaklaşık 50 metre derinlikte sardalya avı yaparken ağın içinden bu balık çıktı. Bu, yılan balığının farklı, kendini ısıran, saldırgan bir cinsiymiş. Biz de ilk kez görüyoruz ve şaşırdık. 25 kişilik tayfamız var. Herkes fotoğraf çekmek istedi. Ama korkanlar da oldu, şaşıranlar da. Yeni bir tür olduğu için satmak ya da denize atmak yerine incelenmesi için yetkililere haber verdik. Düşündüğümüz gibi de oldu. İncelemeye aldılar balığı dedi.
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Şanver Çelik, kendilerine teslim edilen dikenli yılan balığını incelemeye aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:
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2 metre 23 santim uzunluğunda ve 2 kilo 750 gram ağırlığındaki bu balık, Atlantik Okyanusu kökenli bir tür. Daha sonra Akdeniz'in batısında görülen, oradan da Ege Denizi'ne ve son yıllarda da Kuzey Ege Denizi'ne kadar ulaşmış bir balık. Daha önce Kuzey Ege Denizi'nin belirli bölgelerinden bildirimler oldu. Edremit Körfezi'nde ve Saros Körfezi'nde avlanmıştı. Dünyada ender görülen bir tür. Bize ilk kez Güzelyalı köyü açıklarında, yani Çanakkale Boğazı'ndan bir bildirim geldi. Çanakkale'de yaklaşık 50 metre derinlikte avlandı ancak dünyada 300-400 metre derinliklere kadar inebilen bir balık. Zeminde yaşayan, ender görülen bir tür. Koruma altına alınması gerekiyor. Laboratuvarda incelemeler tamamlandıktan sonra, dikenli yılan balığını Piri Reis Özel Deniz Müzesi'nde sergileyeceğiz.
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50 metre dipten çıktı: Ender görülen 'dikenli yılan balığı' balıkçıların ağına takıldı
Çanakkale Boğazı'nda gırgır teknesinin sardalya avı için 50 metre derinliğe bıraktığı ağlardan, denizlerde ender görülen 2 metre 23 santim uzunluğunda dikenli yılan balığı çıktı. Kendisini de ısıran dikenli yılan balığı, incelenmek üzere Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne gönderildi.


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