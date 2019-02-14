Gündem 14 Şubat 2019 Perşembe gün sonu haberleri
POLİTİKA

​14 Şubat 2019 Perşembe gününün en önemli haberleri ve gelişmeleri

14 Şubat 2019 Perşembe gün sonu haberleri

Türkiye, Rusya ve İran liderleri Suriye konulu Soçi Zirvesi'nde buluştu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kaşıkçı cinayeti raporunu yayınladı. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi geriledi. Yıldırım Demirören TFF Başkanlığını bırakıyor. 14 Şubat 2019 Perşembe gününün öne çıkan haberlerini derledik.

Haber Merkezi Yeni Şafak
14 Şubat 2019 Perşembe gün sonu haberleri
14 Şubat 2019 Perşembe gün sonu haberleri
  • Merkez Bankası enflasyon ve dolar beklentisini açıkladı
  • Merkez Bankası Şubat ayı beklenti anketinde yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisini düşürdü. Yüzde 16.45 olan TÜFE beklentisi yıl sonu için yüzde 15.91 olurken, bir önceki ankette 6,18 olarak açıklanan yıl sonu dolar tahmini ise 5,98'e geriledi.
  • Merkez Bankası enflasyon ve dolar beklentisini açıkladı
    EKONOMİ
    Merkez Bankası enflasyon ve dolar beklentisini açıkladı
  • Yıldırım Demirören TFF Başkanlığını bırakıyor
  • Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in istifa kararı aldığı öne sürüldü. 'İddaa' ihalesini kazananın resmi olarak açıklanmasının ardından Demirören'in federasyondaki görevini bırakacağı belirtiliyor.
    Yıldırım Demirören TFF Başkanlığını bırakıyor
    SPOR
    Yıldırım Demirören TFF Başkanlığını bırakıyor
  • İstanbul Emniyeti Kaşıkçı cinayeti raporu: Hatice Cengiz de öldürülecekti
  • İstanbul Emniyeti, 2018 faaliyet raporunda önemli açıklamalarda bulundu. Kaşıkçı cinayetine de yer verilen rapora göre Hatice Cengiz de Cemal Kaşıkçı gibi öldürülecekti. İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yayımlanan 2018 yılı faaliyet raporunda, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin çarpıcı detaylara yer verildi. Detaylar arasında çiğ et siparişleri, tandır kuyuları, ABD'den gelen 'Kaşıkçı Kahire'de öldürüldü' gibi ihbarlar da var.
    İstanbul Emniyeti Kaşıkçı cinayeti raporu: Hatice Cengiz de öldürülecekti
    GÜNDEM
    İstanbul Emniyeti Kaşıkçı cinayeti raporu: Hatice Cengiz de öldürülecekti
  • Sıkı duruşu koruyacağız
  • Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, "Enflasyon dinamiklerinde ikna edici iyileşme gözleninceye kadar sıkı duruşu koruyacağız" dedi.
  • Sıkı duruşu koruyacağız
    EKONOMİ
    Sıkı duruşu koruyacağız
  • ABD'den İran'a darbe çağrısı: Tahran'da kutlama yapacağız
  • Polonya'nın başkenti Varşova'da asıl meselesi İran olan 'Ortadoğu' temalı konferans devam ediyor. ABD ve Polonya ortaklığında düzenlenen konferansa İsrail, Suudi Arabistan, Ürdün, Kuveyt başta olmak üzere 60 ABD müttefiki katılıyor. İran konferansa sert tepki gösterirken, konferans sırasında Trump'ın avukatının yaptığı açıklama dikkati çekti. Trump'ın Avukatı Giuilani, İran yönetimini tehdit ederek "Polonya'yı yıllar önce komünist rejimden nasıl kurtardıysak, bugün de İran halkını Tahran'daki rejimden kurtararak orada kutlama yapacağız" dedi.

  • ABD'den İran'a darbe çağrısı: Tahran'da kutlama yapacağız
    DÜNYA
    ABD'den İran'a darbe çağrısı: Tahran'da kutlama yapacağız
  • 4. Kara Havacılık Komutanı'nın görev yeri değişti
  • Son dönemlerde adı helikopter kazalarıyla anılan 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığı ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. Bakanlık, helikopter kazasıyla ilgili soruşturmanın sağlıklı yürüyebilmesi için 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanı'nın başka bir birimde görevlendirildiğini duyurdu. Açıklamada, sabotaj iddialarına ilişkinse "Son derece çirkin" ifadelerine yer verdi.

  • 4. Kara Havacılık Komutanı'nın görev yeri değişti
    GÜNDEM
    4. Kara Havacılık Komutanı'nın görev yeri değişti
  • Peri bacalarındaki otel inşaatı yıkılıyor
  • Nevşehir merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan peri bacalarının bitişiğindeki otel inşaatının yıkımına karar verildi. Karar doğrultusunda otel inşaatının yıkımına başlandı.
  • Peri bacalarındaki otel inşaatı yıkılıyor
    EKONOMİ
    Peri bacalarındaki otel inşaatı yıkılıyor

Çökme riski bulunan binadan korkunç görüntüler
FOTOĞRAF 16
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, binalarının riskli olduğunu düşünen vatandaşların özellikle içlerini, bodrum katları, hiç girilmeyen, kömürlük kısımlarını kontrol etmesi gerektiğini belirterek, Taşıyıcı sistemler en fazla arızaları oralardan veriyor. dedi.
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Gürgen, Kartal Orhantepe Mahallesi'ndeki irtibat bürosu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın yanındaki 10 katlı Yunus Apartmanı'nın tehlike oluşturan kısımlarının yıkıldığını söyledi.
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Bölgedeki 8 apartmanın daha yıkılacağını ifade eden Gürgen, şöyle konuştu: Dünden itibaren vatandaşlarımıza evlerinizi hemen taşıyabilirsiniz diye duyurularda da bulunduk. Şu anda 3 günlük bir süre içinde vatandaşların taşınmalarını bekliyoruz. Bugün Nuri Bey Apartmanı'nda ilk taşınmalar başladı. Profesyonel taşıyıcılarla bu süreç başlamış oldu. Ne kadar çabuk taşınırsa yıkılması gereken 8 binaya o kadar çabuk başlayacağız.
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Gürgen, vatandaşların binalarını en iyi kendilerinin bildiğini dile getirerek, şunları kaydetti: Dışarıdan bakıldığında birçok bina tertemiz, pırıl pırıl gözükürken asıl binanın iç kısımlarını göremiyoruz. Bunu en iyi vatandaş biliyor. İnsanlar binalarının içlerini, özellikle bodrum katları, hiç girilmeyen, kömürlük kısımlarını kontrol etsinler. Çünkü taşıyıcı sistemler en fazla arızaları oralardan veriyor. Kolonların demirlerinin ortaya çıktığı, kolonların üzerinde büyük çatlakların oluşmaya başladığı, ezilmelerin hatta çürümelerin olduğu binalarla ilgili lisanslı kuruluşlara, belediyelerine müracaat ederek binalarının tespitlerini yaptırsınlar. Bir defa daha gözlemlesinler. Binalarında, kolonlarında, kirişlerinde yapısal hasarlar var mı, yok mu? Bunları gözlemlesinler. Onun üzerine tespitleri için lisanlı kuruluşlara müracaat ederek binalarının dönüşümlerini gerçekleştirsinler.
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İstanbul Kartal'da çöken binanın ardından çökme riski bulunan 8 bina için yıkım işlemleri sürerken binalardan birinin bodrum katında çekilen görüntüler olası bir facianın pusuda beklediğini gözler önüne serdi. Görüntülerde bodrum katında yer alan kolon ve kirişlerde kırılmalar meydana geldiği, demirlerin ise kullanılamaz halde olduğu görüldü.
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İstanbul Kartal'da çöken binanın ardından çökme riski bulunan 8 bina için yıkım işlemleri sürerken binalardan birinin bodrum katında çekilen görüntüler olası bir facianın pusuda beklediğini gözler önüne serdi. Görüntülerde bodrum katında yer alan kolon ve kirişlerde kırılmalar meydana geldiği, demirlerin ise kullanılamaz halde olduğu görüldü.
Title
İstanbul Kartal'da çöken binanın ardından çökme riski bulunan 8 bina için yıkım işlemleri sürerken binalardan birinin bodrum katında çekilen görüntüler olası bir facianın pusuda beklediğini gözler önüne serdi. Görüntülerde bodrum katında yer alan kolon ve kirişlerde kırılmalar meydana geldiği, demirlerin ise kullanılamaz halde olduğu görüldü.
Title
İstanbul Kartal'da çöken binanın ardından çökme riski bulunan 8 bina için yıkım işlemleri sürerken binalardan birinin bodrum katında çekilen görüntüler olası bir facianın pusuda beklediğini gözler önüne serdi. Görüntülerde bodrum katında yer alan kolon ve kirişlerde kırılmalar meydana geldiği, demirlerin ise kullanılamaz halde olduğu görüldü.
Title
İstanbul Kartal'da çöken binanın ardından çökme riski bulunan 8 bina için yıkım işlemleri sürerken binalardan birinin bodrum katında çekilen görüntüler olası bir facianın pusuda beklediğini gözler önüne serdi. Görüntülerde bodrum katında yer alan kolon ve kirişlerde kırılmalar meydana geldiği, demirlerin ise kullanılamaz halde olduğu görüldü.
Title
İstanbul Kartal'da çöken binanın ardından çökme riski bulunan 8 bina için yıkım işlemleri sürerken binalardan birinin bodrum katında çekilen görüntüler olası bir facianın pusuda beklediğini gözler önüne serdi. Görüntülerde bodrum katında yer alan kolon ve kirişlerde kırılmalar meydana geldiği, demirlerin ise kullanılamaz halde olduğu görüldü.
Title
İstanbul Kartal'da çöken binanın ardından çökme riski bulunan 8 bina için yıkım işlemleri sürerken binalardan birinin bodrum katında çekilen görüntüler olası bir facianın pusuda beklediğini gözler önüne serdi. Görüntülerde bodrum katında yer alan kolon ve kirişlerde kırılmalar meydana geldiği, demirlerin ise kullanılamaz halde olduğu görüldü.
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Title
Çökme riski bulunan binadan korkunç görüntüler
İstanbul Kartal'da çöken binanın ardından çökme riski bulunan 8 bina için yıkım işlemleri sürerken binalardan birinin bodrum katında çekilen görüntüler olası bir facianın pusuda beklediğini gözler önüne serdi. Görüntülerde bodrum katında yer alan kolon ve kirişlerde kırılmalar meydana geldiği, demirlerin ise kullanılamaz halde olduğu görüldü.
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Tanzim satışlar tam gaz sürüyor
FOTOĞRAF 11
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Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) aracılığıyla Ankara, İzmir, Mersin, Antalya ve Sakarya bölgelerinden alınan tarım ürünlerinin tanzim noktalarında satışı sürerken, satışların başlamasının ardından domates, patates, soğan, salatalık, patlıcan, patates, biber ve ıspanak gibi ürünlerin market fiyatları yüzde 50'nin üzerinde geriledi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, patates, soğan ve domates başta olmak üzere gıda fiyatlarında yaşanan aşırı artışın önüne geçmek üzere tanzim satış noktalarının kurulması talimatını vermiş, bunun üzerine başta büyükşehirlerde olmak üzere, üreticiden tüketiciye doğrudan gıda ürünü temini için oluşturulan tanzim satışı noktaları kurulmuştu.
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İlk etapta İstanbul'da 50, Ankara'da 30 noktada satışı başlatılan ürünler için Ankara, İzmir, Mersin, Antalya ve Sakarya olmak üzere 5 bölgeden alım yapıldı.
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Tarım Kredi Kooperatiflerinin, aracıları devre dışı bırakarak, belediyelerin tanzim mağazalarında satılacak ürünleri çiftçilerden doğrudan temin etmesi temeline dayanan uygulamaya çiftçiler de destek verdi.
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Ürününü hale götürmesi durumunda komisyon kesintisiyle karşılaşan çiftçiler, Tarım Kredi'ye verdiği üründe böyle bir durumla karşılaşmıyor. Ürünün parası da 15-20 gün içerisinde çiftçiye ödeniyor.
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Tanzim satış uygulaması üretici tarafında olduğu kadar tüketici tarafında da olumlu karşılandı.
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Bazı ürünlerin market fiyatlarında yüzde 50'nin üzerinde gerileme görülürken, 10 liranın üzerine çıkan domatesin kilogram fiyatı marketlerde 3 liraya, salatalık 8 liradan 4 liraya, biber 11 liradan 6 liraya, patlıcan 10 liradan 4,5 liraya, soğan 4 liradan 2 liraya, patates 4,5 liradan 2 liraya düştü. Uygulamaya bazı marketler de destek verirken, bu yerlerde patates ve soğan 2 liradan satılmaya başlandı.
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Tanzim satış için 2,5 aylık bir uygulama süresi öngörülüyor. Bu sürenin sonunda örtü altı üretimin yanı sıra açık alanlardaki ürünlerin de piyasaya girmesi, bunun etkisiyle de fiyatların makul seviyelere gelmesi bekleniyor.
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Öte yandan sebze ve meyvelerin tanzim fiyatlarıyla satışı, PTT'nin internet adresinden de gerçekleştiriliyor. Tanzim satış noktalarındaki ürünlere www.epttavm.com adresi kullanılarak, PTT Kargo ve Lojistik aracılığıyla ulaşılabiliyor.
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Bu arada tanzim satış noktalarından temin edilen domates, salatalık, patlıcan, patates, soğan, biber ve ıspanak gibi ürünlere ek olarak meyve, bakliyat ürünleri ve temizlik malzemelerinin de satışı yapılacak.
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Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, tanzim satış noktalarında satılan ürünlerin kalite açısından pazar ürünlerinden farklı olmadığını hatta bazı ürünlerin daha yüksek kalitede olduğunu belirtmiş, kaliteden ödün vermeden, fiyatları düşürmeyi amaçladıklarını söylemişti.
Tanzim satışlar tam gaz sürüyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gıda fiyatlarındaki yükselişi önlemek için hayata geçirilen tanzim satış uygulaması devam ediyor. Ankara, İzmir, Mersin, Antalya ve Sakarya bölgelerinden alınan tarım ürünlerinin satışa sunulmasının ardından marketlerde de domates, patates, soğan, salatalık, patlıcan, patates, biber ve ıspanak fiyatları yüzde 50'nin üzerinde düştü. Meyve, bakliyat ürünleri ve temizlik malzemeleri de tanzim satış tezgahlarında yerlerini almak için sıralarını bekliyor.
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Türk girişimciden çöl şartlarında dahi sebze üretecek gübre
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Denizli'de bir makine mühendisinin geliştirdiği ve suyu yüzde 330 oranında tutma niteliğine sahip organik gübre, çöl şartlarında dahi sebze üretimine imkan tanıyor.
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Organik üretim konusunda yatırım yapan girişimci Mehmet Akın, bu alanda kullanılan gübrelerin ithalatla karşılanması ve yüksek fiyatlı olması üzerine neden biz yapmayalım? diyerek proje geliştirdi.
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Bitkisel ve hayvansal atıkları kısa sürede organik gübre haline getirebilen kompost makinası geliştiren Akın, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 milyon liralık hibe desteğini de arkasına alarak, 12 milyon liralık yatırımla ülkenin en büyük organik gübre tesisini kurdu.
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Organik gübre konusunda Ar-Ge çalışmalarının sonucu olarak rakiplerinden daha yüksek oranda su tutma kapasitesine sahip gübre geliştiren Akın, 3 bin 200 metrekaresi kapalı toplam 17 bin metrekarelik tesiste günlük 40 ton organik gübre üretme kapasitesiyle çalışmaya başladı.
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Özellikle kurak topraklarda tarıma imkan tanıyan gübre, kısa sürede Katar, Suudi Arabistan, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus ve Fas pazarına girdi. Atıkların dönüştürülmesiyle yapılan gübrenin ihracatı geçen yıl 300 tona ulaştı.
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devamı Yapay zekayla her tür katı atık dönüştülüyor Mehmet Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tamamen yerli otomasyon makinelerin çalıştığı tesiste yapay zekadan da yararlandıklarını, her türlü katı atığın geri dönüşümünü sağlayabildiklerini bildirdi.
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Özel bir iklimlendirme teknolojisiyle geliştirdikleri gübreleri 6 ülkeye gönderdiklerini, bu yıl 2 milyon dolarlık bir döviz girdisi beklediklerini aktaran Akın, Her türlü doğal atığı kullanabiliyoruz. Atıklar doğada 6 ay ile 2 yıl arasında gübreye dönüşürken, biz süreci kontrollü şekilde kapalı sistemli makineyle 3-5 güne kadar indiriyoruz. Tesiste günlük 80 ton hayvansal atık işleme giriyor ve bundan 40 ton gübre elde ediliyor. diye konuştu.
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Ürettikleri 1 gram gübrenin içinde yaklaşık 6 trilyon faydalı bakterinin yaşadığını dikkati çeken Akın, şu bilgileri verdi:
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Harap olan topraklarımızı tekrar canlandırmak için bir çalışma başlattık. Bunu da başardık. Bu makineden 4 tane daha değişik tesislerde kurduk. Zeytin posası, prinası, sera ve bahçe bitki atıklarını da kompost hale getirebiliyoruz. Orta Doğu'da çöl ortamında tarımla ilgili ciddi bir uyanış var. Onlar da o ortamda domates, biber ve sebze yetiştiremedikleri için bize başvurdular. Şu anda Katar, Suudi Arabistan, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus ve Fas'ta bu gübreyle üretim başladı.
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Akın, ürettikleri gübrenin özellikle Orta Doğu pazarında tercih edildiğini belirterek, Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer Körfez ülkeleri, bizim ürünümüzle çok rahat bir şekilde serada değil, açık alanda tarla domatesi ve sebze yetiştirebiliyorlar. Yani bizim ürettiğimiz organik gübre sayesinde çöl toprağında domates yetiştirilebiliyor.
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Avrupa Birliği ve ABD'nin dahi organik tarım yönetmeliklerine uygun olarak gübre üretmekten gurur duyuyoruz. değerlendirmesinde bulundu.
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Türk girişimciden çöl şartlarında dahi sebze üretecek gübre
Denizli'de bir makine mühendisinin geliştirdiği ve suyu yüzde 330 oranında tutma özelliğine sahip organik gübre, çöl şartlarında dahi sebze üretimine imkan tanıyor.
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Süleyman Soylu: Sen Kandil'in, PKK'nın vekilisin
OYNAT 00:54
Süleyman Soylu: Sen Kandil'in, PKK'nın vekilisin
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim irtibat büroları açılışına katıldı. Burada vatandaşa seslenen Soylu, 'Yürütürsek adam değiliz dedik betona oturdular mı? Sen bu milletin milletvekili değilsin, seni bu milletin milletvekili olarak kabul etmiyoruz. Sen Kandil'in milletvekilisin, PKK'nın vekilisin, PKK'nın uşağısın ve oyuncağısın' diye konuştu.
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Dava sonrası polise bebeğini atmaya kalktı!
OYNAT 00:30
Dava sonrası polise bebeğini atmaya kalktı!
Ankara Sincan'da bir mahkeme sonrası yaşanan arbedede akıl olmaz bir olay yaşandı. Yaşanan gerginlik sırasında bir kadın bebeğini polislerin üzerine fırlatmaya çalıştı.
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Özhaseki Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatla döner ziyafeti verdi
OYNAT 01:53
Özhaseki Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatla döner ziyafeti verdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan aldığı tazminatla Başkentlilere döner ziyafeti sunan AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, 'Savcılık kararıyla da söylemiş olduğu yalanların hepsini ispatlamış olduk' dedi.
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