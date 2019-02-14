​14 Şubat 2019 Perşembe gününün en önemli haberleri ve gelişmeleri

Gürgen, vatandaşların binalarını en iyi kendilerinin bildiğini dile getirerek, şunları kaydetti: Dışarıdan bakıldığında birçok bina tertemiz, pırıl pırıl gözükürken asıl binanın iç kısımlarını göremiyoruz. Bunu en iyi vatandaş biliyor. İnsanlar binalarının içlerini, özellikle bodrum katları, hiç girilmeyen, kömürlük kısımlarını kontrol etsinler. Çünkü taşıyıcı sistemler en fazla arızaları oralardan veriyor. Kolonların demirlerinin ortaya çıktığı, kolonların üzerinde büyük çatlakların oluşmaya başladığı, ezilmelerin hatta çürümelerin olduğu binalarla ilgili lisanslı kuruluşlara, belediyelerine müracaat ederek binalarının tespitlerini yaptırsınlar. Bir defa daha gözlemlesinler. Binalarında, kolonlarında, kirişlerinde yapısal hasarlar var mı, yok mu? Bunları gözlemlesinler. Onun üzerine tespitleri için lisanlı kuruluşlara müracaat ederek binalarının dönüşümlerini gerçekleştirsinler.