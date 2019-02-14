​14 Şubat 2019 Perşembe gününün en önemli haberleri ve gelişmeleri

- Liderlerden Soçi Zirvesi sonrası açıklama: Terör koridoruna izin vermeyiz
- 'Suriye' konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin yaptığı ortak açıklamada liderler terör koridoruna izin verilmeyeceği mesajını verdi.
- Merkez Bankası enflasyon ve dolar beklentisini açıkladı
- Merkez Bankası Şubat ayı beklenti anketinde yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisini düşürdü. Yüzde 16.45 olan TÜFE beklentisi yıl sonu için yüzde 15.91 olurken, bir önceki ankette 6,18 olarak açıklanan yıl sonu dolar tahmini ise 5,98'e geriledi.
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- Yıldırım Demirören TFF Başkanlığını bırakıyor
- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in istifa kararı aldığı öne sürüldü. 'İddaa' ihalesini kazananın resmi olarak açıklanmasının ardından Demirören'in federasyondaki görevini bırakacağı belirtiliyor.
- İstanbul Emniyeti Kaşıkçı cinayeti raporu: Hatice Cengiz de öldürülecekti
- İstanbul Emniyeti, 2018 faaliyet raporunda önemli açıklamalarda bulundu. Kaşıkçı cinayetine de yer verilen rapora göre Hatice Cengiz de Cemal Kaşıkçı gibi öldürülecekti. İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yayımlanan 2018 yılı faaliyet raporunda, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin çarpıcı detaylara yer verildi. Detaylar arasında çiğ et siparişleri, tandır kuyuları, ABD'den gelen 'Kaşıkçı Kahire'de öldürüldü' gibi ihbarlar da var.
- Sıkı duruşu koruyacağız
- Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, "Enflasyon dinamiklerinde ikna edici iyileşme gözleninceye kadar sıkı duruşu koruyacağız" dedi.
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- 'PKK bitmez' diyen HDP'li Yıldırım hakkında soruşturma başlatıldı
- HDP eski Van Milletvekili Nadir Yıldırım hakkında, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından soruşturma yürütülecek.
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- ABD'den İran'a darbe çağrısı: Tahran'da kutlama yapacağız
- Polonya'nın başkenti Varşova'da asıl meselesi İran olan 'Ortadoğu' temalı konferans devam ediyor. ABD ve Polonya ortaklığında düzenlenen konferansa İsrail, Suudi Arabistan, Ürdün, Kuveyt başta olmak üzere 60 ABD müttefiki katılıyor. İran konferansa sert tepki gösterirken, konferans sırasında Trump'ın avukatının yaptığı açıklama dikkati çekti. Trump'ın Avukatı Giuilani, İran yönetimini tehdit ederek "Polonya'yı yıllar önce komünist rejimden nasıl kurtardıysak, bugün de İran halkını Tahran'daki rejimden kurtararak orada kutlama yapacağız" dedi.
- 4. Kara Havacılık Komutanı'nın görev yeri değişti
- Son dönemlerde adı helikopter kazalarıyla anılan 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığı ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. Bakanlık, helikopter kazasıyla ilgili soruşturmanın sağlıklı yürüyebilmesi için 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanı'nın başka bir birimde görevlendirildiğini duyurdu. Açıklamada, sabotaj iddialarına ilişkinse "Son derece çirkin" ifadelerine yer verdi.
- Peri bacalarındaki otel inşaatı yıkılıyor
- Nevşehir merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan peri bacalarının bitişiğindeki otel inşaatının yıkımına karar verildi. Karar doğrultusunda otel inşaatının yıkımına başlandı.
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