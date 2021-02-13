14 Şubat Günü diyerek karnabaharda indirim yaptı: O da çiçek, bu da çiçek Denizli'nin Çameli ilçesinde manav İsa Güngör, 14 Şubat Günü için "O da çiçek, bu da çiçek. 14 Şubat Günü'ne özel karnabahar" yazılı pankart asıp, karnabaharda indirim uyguladı.

Haber Merkezi 13 Şubat 2021, 12:39 Son Güncelleme: 13 Şubat 2021, 12:45 DHA