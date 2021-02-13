Gündem 14 Şubat Günü diyerek karnabaharda indirim yaptı O da çiçek, bu da çiçek
DENİZLİ

14 Şubat Günü diyerek karnabaharda indirim yaptı: O da çiçek, bu da çiçek

Denizli'nin Çameli ilçesinde manav İsa Güngör, 14 Şubat Günü için "O da çiçek, bu da çiçek. 14 Şubat Günü'ne özel karnabahar" yazılı pankart asıp, karnabaharda indirim uyguladı.

Haber Merkezi DHA
Kampanyayı gören müşteriler hem güldü hem de karnabahar aldı.
Kampanyayı gören müşteriler hem güldü hem de karnabahar aldı.

Çameli ilçesinde manav dükkanı olan İsa Güngör, 14 Şubat Günü için kampanya hazırladı. Karnabaharda indirim uygulayan Güngör, "O da çiçek, bu da çiçek. 14 Şubat Günü'ne özel karnabahar" yazılı pankart astı. Kampanyayı gören müşteriler hem güldü hem de karnabahar aldı.

  • Manav İsa Güngör, “14 Şubat Günü'nde özellikle çiçek satışları ön planda oluyor. Çiçekçilerde satılanlar çiçek ise, karnabahar da bir çiçektir. Bizde böyle bir özel kampanya başlattık. 3 gündür devam eden kampanyamızda çok sayıda karnabahar sattık. Bu çiçeğin kızartması olur, yemeği olur, bazı yörelerde çeşitli yemek türleri oluyor. Sevgiliniz varsa yenilebilir çiçek alın. Bir güle vereceğiniz parayla çok sayıda karnabahar alıp yiyebilirsiniz" dedi.
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