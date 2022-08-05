Gündem 15 Ağustosu kana bulayacaklardı PKKlı beş şüpheliye yönelik "Temizleme 2" operasyonu
MERSİN

15 Ağustos’u kana bulayacaklardı: PKK’lı beş şüpheliye yönelik "Temizleme 2" operasyonu

Mersin’de 15 Ağustos’ta eylem hazırlığı içinde olan PKK’lı 5 şüpheliye yönelik, "Temizleme 2" operasyonu başlatıldı. Dron destekli operasyona yaklaşık 250 polis katılırken, eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi.

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Haber Merkezi İHA
15 Ağustos’u kana bulayacaklardı: PKK’lı beş şüpheliye yönelik Temizleme 2 operasyonu
Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik "Temizleme 2 Operasyonu" başlatıldı

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütünün ilk eylemi olan 15 Ağustos’un yıl dönümünde eylem hazırlığında olan şahısları takibe aldı.

Bu çerçevede yapılan çalışmalarda, 5 şüpheli tespit edildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, şahıslar hakkında gözaltına kararı verildi.

Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik
Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik
Bu sabah düğmeye basan ekipler, şafak vakti "Temizleme 2" operasyonu düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, adreslere koçbaşı kullanılarak girildi. Dronun da kullanıldığı operasyona yaklaşık 250 polis katıldı. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan bölgelerdeki sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Şahısların 2015-2016 yıllarında terör örgütü adına araç kundaklama; molotoflu ve taşlı saldırı olaylarına karıştıkları ve bu suçlardan dolayı terör örgütü suçlarından işlem gördükleri belirlendi.

Ekiplerin, adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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Beşiktaş’ta navigasyonun ters yola soktuğu otomobil taksiye çarptı: 7 yaralı
FOTOĞRAF 9
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Kaza, saat 23.00 sıralarında Beşiktaş Ulus Mahallesi Akmerkez Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, navigasyon yardımıyla hareket eden 34 J 838 plakalı otomobil, Akmerkez Yolu’ndan ters yöne girerek Levazım istikametine doğru ilerlemeye başladı.
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Ters yöne giren araç, Levazım’dan Akmerkez istikametine doğru giden ve içerisinde İsrail uyruklu 4 yolcunun bulunduğu 34 TFJ 95 plakalı taksiyle kafa kafaya çarpıştı.
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Kazanın ardından 34 ELJ 838 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarparken, kaza yeri adeta can pazarına dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
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Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere sevk edildi. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 7 kişi yaralandı.
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Kazanın ardından yaralıların yardımına koşan Umut Mert, ters yönde olan sürücünün navigasyon nedeniyle kazanın olduğunu söylediğini belirterek, “Bu araç yukardan tersten geliyordu. Taksi de önden geliyordu. Direkt taksiyle çarpıştılar. Kafa kafaya girdiler. Ondan sonra arkadan gelen araç da bunlara çarptı. Yaralılar arasında 2 tane bayan vardı, bir tane çocuk vardı. Araç kullanıcısı zaten navigasyon beni ters yola soktu dedi.\" diye konuştu.
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Kaza nedeniyle, Levazım-Akmerkez istikameti trafiğe kapatılırken, bölgede yoğun trafik oluştu. Araçların çekilmesiyle trafik normale dönerken, Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.
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Beşiktaş’ta navigasyonun ters yola soktuğu otomobil taksiye çarptı: 7 yaralı
Beşiktaş'ta, navigasyon yardımıyla hareket eden sürücü, ters yola girdi. İçerisinde 5 kişinin bulunduğu taksi ile kafa kafaya çarpışan otomobile, aynı istikamette seyir halinde olan başka bir otomobil daha çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı.



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