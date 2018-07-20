Gündem 15 dakika önce satın aldığı araba alev alev yandı
İSTANBUL

15 dakika önce aldığı araba alev alev yandı

15 dakika önce satın aldığı araba alev alev yandı

İSTOÇ Osb Bağlantı Yolu’nda seyir halindeki hafif ticari otomobil bir anda alev alev yandı. İtfaiyenin söndürdüğü araç kullanılamaz hale gelirken, aracın sahibinin arabayı 15 dakika önce bir galeriden satın aldığı öğrenildi.

Haber Merkezi IHA
İstanbul'da bir vatandaşın yeni satın aldığı araba alev alev yandı.
İstanbul'da bir vatandaşın yeni satın aldığı araba alev alev yandı.

Araç yangını, İstanbul İSTOÇ Osb Otoyol Bağlantı’nda yaşandı.

Henüz bilinmeyen bir şekilde yolda seyir halindeki hafif ticari araç aniden alev alev yandı. Aracın içinde bulunan vatandaş kendisini dışarıya atarken yoldan geçen vatandaşlarda itfaiye ekiplerine haber verdi.

Araç dakikalar içinde küle dönerken soğutma ve söndürme çalışmaları da itfaiye ekipleri tarafından yapıldı. Yolda bir süre uzun araç kuyrukları oluştu.

15 dakika önce aracı almış

Aracının dakikalar önce satın aldığını söyleyen Bahattin Çevik, “Bir baktım kaloriferin oradan tutuştu. Birden bire yandı. Arabayı 18 bin liraya almıştım. Ne hissedeyim nasibimiz böyleymiş. Sigortası vardı ama kasko yapamamıştım. Yeter ki cana gelmesin” dedi.

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