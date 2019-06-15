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ADANA

15 Haziran 2019 hava durumu - ​Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Marmara Bölgesi'nin genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Ayrıca Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre; Adana, Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde öğleden sonra sağanak bekleniyor

Haber Merkezi AA
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik olmayacak. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede parçalı yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

MARMARA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Bölge genelinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin edilirken yağışların, Kırklareli'nin Demirköy, Vize ve Sarayköy çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esecek bölgede kuvvetli yağış olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

4 İL İÇİN UYARI

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre Adana, Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde öğleden sonra sağanak bekleniyor.

  • Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra Adana, Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde gök gürültülü sağanağın etkili olacağı öngörülüyor.

Bölgede, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın güney ve güneybatıdan orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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