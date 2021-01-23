Gündem 15 Şubatta okullara bekliyoruz Karneler online verildi
EĞİTİM

​15 Şubat'ta okullara bekliyoruz: Karneler online verildi, Okullar ne zaman açılacak?

15 Şubat'ta okullara bekliyoruz: Karneler online verildi

18 milyon öğrenci 3 haftalık yarıyıl tatiline başladı. Karneler e-okul üzerinden verildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilere “15 Şubat’tan itibaren sizleri okullarımızda görmek istiyoruz” diye seslendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yaklaşık 18 milyon öğrenci 3 hafta sürecek yarıyıl tatiline başladı.
Yaklaşık 18 milyon öğrenci 3 hafta sürecek yarıyıl tatiline başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Kovid-19 tedbirleri kapsamında yürütülen uzaktan eğitim dün sona erdi. Yaklaşık 18 milyon öğrenci 3 hafta sürecek yarıyıl tatiline başladı. İlk ve ortaokul öğrencileri karnelerini e-Okul sistemi üzerinden online aldı. Edirne Selimiye İmam Hatip Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi Ceylin Mergü de karne sevincini evinde yaşadı. Bilgisayarından e-Okul sistemine giren Mergü, ilk dönem karne notlarını görüntüledi. Karnesindeki notlarının iyi olduğunu gören Mergü sevincini annesi Hafize Mergü’yle paylaştı.

MEB açıkladı: Öğrenciler için nakil ve geçiş işlemleri açıldı
GÜNDEM
MEB açıkladı: Öğrenciler için nakil ve geçiş işlemleri açıldı

Bakan Ziya Selçuk, koronavirüs salgını sürecinde desteklerinden dolayı velilere, kendi imzasının yer aldığı ‘Takdir Belgesi’ ile teşekkür etti.
  • Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Dönemi kapanışı ve “Birlikte 23 Gün Etkinlikleri” tanıtım programına çevrim içi olarak katılarak 81 ildeki öğrencilerle buluştu. Birinci döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Selçuk, yarıyıl tatilinin başladığına işaret ederek, çok “sıra dışı” ve “ilginç” bir dönemin geride kaldığını söyledi.

23 GÜNLÜK TATİL İÇİN ETKİNLİK LİSTESİ

İkinci döneme ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Selçuk, “İkinci dönemde salgının yolumuzdan çekildiği oranda, okullarımıza hep beraber döneceğiz ve 15 Şubat’tan itibaren de sizleri okullarımıza çağırmak, orada görmek istiyoruz. Salgın koşullarını dikkate alarak elbette bu değerlendirmeler de yapılıyor. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz.” ifadelerini kullandı.

  • Bakan Ziya Selçuk, yarıyılın 23 gün sürecek uzun bir kış tatili olacağını hatırlatarak, “Biz de sizler için şifa olacak, size iyi geleceğine inandığımız her güne özel etkinlikler hazırladık. Bu etkinlikleri sizlerle paylaşacağız. ‘Birlikte 23 Gün’ etkinlikleri kapsamında farklı çalışmalarla eğlenerek öğrenme fırsatını devam ettireceksiniz” dedi. Etkinlikler “http://birlikte23gun.meb.gov.t...” adresinde erişime açıldı.
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