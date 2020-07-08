15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil

15 Temmuz her yıl Demokrasi ve Millî Birlik Günü olarak kutlanarak resmi tatil takviminde yer alıyor. 15 Temmuz günü resmi kurumlar kapalı olacak. Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçerken, bu kanlı günde hayatını kaybedenler anılacak ve darbe girişimi lanetlenecek.

15 TEMMUZ 2020 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

15 Temmuz günü 2020 yılında Çarşamba gününe denk geliyor.

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15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, resmi tatil olarak ilan edildi.

İşte o karar....

MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı “Kazan İlçesi”nin adı “Kahramankazan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 1 Mayıs günü” ibareleri “,1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü” olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir.”

FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi düzenlediği darbe girişimine ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi anma günü olarak tatil ilan edilecektir" ifadesini gerçekleştirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hükümet adına yaptığı konuşmanın ardından, Görüşülen ve kabul edilen teklifle Kazan ilçesinin adı “Kahramankazan” olarak değişti.

Ayrıca 15 Temmuz günü, “Demokrasi ve Özgürlükler Günü” olarak resmi tatil ilan edildi.

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15 TEMMUZ 2016'DA NELER OLDU?

15-16 Temmuz 2016 tarihleri arasında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kendilerini Yurtta Sulh Konseyi olarak tanımlayan bir grup asker askeri darbe teşebbüsünde bulundu.Türk Silahlı Kuvvetlerinin resmî internet sitesi ve TRT'de yayınlanan bildiride ordunun yönetime el koyduğu ifade edilerek ülkede sıkıyönetim ve sokağa çıkma yasağı ilan edildiği açıklandı. İstanbul'daki Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü jandarma tarafından kapatıldı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman ve yaklaşık 50 kadar milletvekilinin mecliste bulunduğu sırada F-16 savaş uçakları meclis üzerinde uçuş yaparak parlamentoyu dört kez bombaladı.

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Ankara'nın Beştepe semtinde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na bombalama girişiminde bulunulsa da başarılı olunamadı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı suikast girişiminde bulunuldu. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal ve Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi darbeyi gerçekleştiren askerler tarafından rehin alındı.

Gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk'te FaceTime aracılığı ile gerçekleştirdiği bağlantıda darbecilere hiçbir şekilde imkan tanınmayacağını ifade ederek halkı darbeye tepki göstermek için meydanlara ve havalimanlarına çıkmaya davet etti. Çağrının ardından, Türkiye'nin birçok ilinde darbe karşıtı protesto gösterileri düzenlendi.

16 Temmuz sabahı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda askerî darbe girişimi bastırıldı ve askerler silahları ile birlikte teslim oldu.

Teşebbüsün ardından geçen süre boyunca aralarında Boğaziçi Köprüsü, Büyük İstanbul Otogarı ve Ilgaz Dağı Tüneli'nin de yer aldığı birçok yapı, mekan, meydan ve yerin adı, darbe girişimin tarihine ithafen değiştirildi. Ayrıca 15 Temmuz tarihi, darbe girişiminde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla Demokrasi ve Millî Birlik Günü adıyla 2017'de resmî tatil olarak ilan edildi.

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2020 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ÇARŞAMBA GÜNÜ

30 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI ARİFESİ PERŞEMBE GÜNÜ(YARIM GÜN)

31 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 1'İNCİ GÜNÜ CUMA GÜNÜ

1 AĞUSTOS KURBAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ CUMARTESİ GÜNÜ

2 AĞUSTOS KURBAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ PAZAR GÜNÜ

3 AĞUSTOS KURBAN BAYRAMI 4'ÜNCÜ GÜNÜ PAZARTESİ GÜNÜ

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PAZAR GÜNÜ

28 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ARİFESİ ÇARŞAMBA GÜNÜ (YARIM GÜN)

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI PERŞEMBE GÜNÜ