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Gündem 15 Temmuz Demokrasi Otogarında bayram dönüşü hareketliliği yaşanıyor
İSTANBUL

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram dönüşü hareketliliği yaşanıyor

Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçiren vatandaşlar kente dönüşte 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturmaya başladı.

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Haber Merkezi AA
15 Temmuz Demokrasi Otogarında bayram dönüşü hareketliliği yaşanıyor
Arşiv.

Hafta sonu ve üç günlük Ramazan Bayramı tatilinin birleşmesiyle 29 Nisan cuma akşamından itibaren şehir dışına çıkan vatandaşlar kente dönüyor.

Memleketlerinden ya da tatil beldelerinden otobüsle dönüş yapan vatandaşlar, otogarda hareketlilik oluşturdu.

Bir otobüs firmasında görevli olan Alaattin Çendek, eskiye nazaran otobüslerde yoğunluk olmasa da bayram dolayısıyla tüm biletlerin satıldığını söyledi.

Ek seferler açılıyor

Çendek, "Bayram tatili bittiği için vatandaşlar dönüyor. Ek seferler düzenleniyor. Anadolu'dan İstanbul'a geliş biletleri satıldı, yetmediği yerlerde de ek seferler açılıyor." dedi.

Şehirler arası otobüs şoförü İsmail Özdemir, "İnsanları bayramlaşmaya götürüyoruz, mutlu oluyoruz. Bayram mutluluğunu böyle yaşıyoruz ama biz bayram yapamadık henüz." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ'dan gelip İzmit'e gittiğini söyleyen yolculardan Tuğrul Gence, bayram vesilesiyle kız arkadaşının ailesiyle tanışıp bayramlaşacağını belirterek, "El öpüp tanıştıktan sonra geri döneceğim. Bileti kolay buldum." dedi.

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İstanbul'da Ramazan Bayramı öncesi cuma trafiği akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.. Akşam saatlerinde artmaya başlayan trafik yoğunluğu, sürücülerin, mesai bitiminin ardından yola çıkmasıyla birlikte etkisini artırdı. Yoğunluk, özellikle D-100 Karayolu gibi ana arterlerde etkili oluyor. İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre, yoğunluk, saat 17.45 itibarıyla yüzde 65 olarak ölçüldü.
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