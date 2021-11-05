15 Temmuz Derneği'nden 'Lütfü Türkkan' çağrısı: Ha dağdaki Karayılan ha Meclis'teki Türkkan

İYİ Partili Türkkan'ın küfrettiği vatandaş konuştu: Suç duyurusunda bulundum

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl ziyareti sırasında küfrettiği şehit yakını Tahir Gümren, suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Yaşananların tüm şehit aileleri ve gazileri hedef aldığını belirten Gümren, '1997'den bu yana yaşayan bir acı var. Parçalanmış bir kardeş canı var. Hele o Lütfü Bey'e bir sorun da onun kardeşi parçalandı mı? Çuvallarla topladılar mı, doldurdular mı? Onu bir öğrensin önce.' diye konuştu.