15 Temmuz Derneği'nden 'Lütfü Türkkan' çağrısı: Ha dağdaki Karayılan ha Meclis'teki Türkkan
15 Temmuz Derneği, Bingöl'de şehit yakınına küfreden İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ı protesto etmek maksadıyla İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde, yarın (6 Kasım) saat 14.00'te bir basın açıklaması yapılacağını duyurdu. Açıklama duyurusunda, "Ha dağdaki Karayılan ha Meclis'teki Lütfü Türkkan" ifadesi kullanıldı.
Bingöl'de kendilerine tepki gösteren şehit yakınına küfreden İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyüyor.
15 Temmuz Derneği, sosyal medya hesaplarından çağrı yaparak "şehitlere ve ailelerine" sahip çıkma çağrısı yaptı.
"HA DAĞDAKİ KARAYILAN YA MECLİS'TEKİ TÜRKKAN"
Dernek, "Ha dağdaki Karayılan, ha Meclis'teki Lütfü Türkkan" sloganıyla paylaştığı mesajda, Türkkan'ı kınamak ve tepki göstermek için İyi Parti İstanbul İl Başkanlığını önünde saat 14.00'te basın açıklama yapılacağını duyurdu.