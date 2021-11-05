Gündem 15 Temmuz Derneğinden Lütfü Türkkan çağrısı Ha dağdaki Karayılan ha Meclisteki Türkkan
İSTANBUL

15 Temmuz Derneği'nden 'Lütfü Türkkan' çağrısı: Ha dağdaki Karayılan ha Meclis'teki Türkkan

15 Temmuz Derneği, Bingöl'de şehit yakınına küfreden İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ı protesto etmek maksadıyla İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde, yarın (6 Kasım) saat 14.00'te bir basın açıklaması yapılacağını duyurdu. Açıklama duyurusunda, "Ha dağdaki Karayılan ha Meclis'teki Lütfü Türkkan" ifadesi kullanıldı.

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Haber Merkezi Diğer
15 Temmuz Derneğinden Lütfü Türkkan çağrısı: Ha dağdaki Karayılan ha Meclisteki Türkkan
İyi Partili Lütfü Türkkan kendilerini eleştiren şehit yakınına küfretti

Bingöl'de kendilerine tepki gösteren şehit yakınına küfreden İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyüyor.

15 Temmuz Derneği, sosyal medya hesaplarından çağrı yaparak "şehitlere ve ailelerine" sahip çıkma çağrısı yaptı.

İYİ Partili Türkkan'ın küfrettiği vatandaş konuştu: Suç duyurusunda bulundum
GÜNDEM
İYİ Partili Türkkan'ın küfrettiği vatandaş konuştu: Suç duyurusunda bulundum

"HA DAĞDAKİ KARAYILAN YA MECLİS'TEKİ TÜRKKAN"

Dernek, "Ha dağdaki Karayılan, ha Meclis'teki Lütfü Türkkan" sloganıyla paylaştığı mesajda, Türkkan'ı kınamak ve tepki göstermek için İyi Parti İstanbul İl Başkanlığını önünde saat 14.00'te basın açıklama yapılacağını duyurdu.

İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'dan şehit ağabeyine sinkaflı küfür
OYNAT 00:47
İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'dan şehit ağabeyine sinkaflı küfür
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, şehit ağabeyi Tahir Kümran'a ağza alınmayacak küfürler etti.

Meral Akşener'in Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapabileceğini söylemesine tepki gösteren şehit ağabeyi Kümran'ın yanına gelen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, kolunun altına aldığı şehit ağabeyine bu sırada sinkaflı küfür etti.

Görüntülerin sosyal medyaya yayılmasıyla Türrkkan'a tepkiler çığ gibi büyüdü.

Türkkana suç duyurusu

Türkkan'a suç duyurusu

İYİ Partililerin küfrettiği şehit yakınından ilk açıklama.
İstanbul sise teslim

İstanbul sise teslim

​Simge noktalarda kartpostallık görüntüler oluştu.
HDP ile ittifakı eleştiren şehit yakınına küfreden İyi Partili Türkkan daha önce de HDPyi savunmuştu

​AK Parti'den şehit yakınına küfür eden İyi Partili Türkkan'a tepki.

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'Ertelemeye gelmez'

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Antalya'da 100 bin lira değerinde avokado çalan 4 kişi yakalandı
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Bizim milletvekillerimiz tezkerede evet oyu verdiler. Çünkü geçmişten bu yana sözü edilen yabancı asker sözcüğü geçmişteki tezkerelerde de vardı. Bu teknik olarak yazılan bir şey" dedi. Kılıçdaroğlu'nun tezkereye ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzere İnce, "Biz ilkeli bir siyasetten yanayız. Diyarbakır'a gidip özerklik konuşup, Trabzon'a gidip şehit babası, İzmir'de Atatürk'çü, Yozgat'ta Kandil bombacısı olamayız" diye konuştu.
Geçen hafta 'Burası Kürdistan' diyene ses çıkaramayan İyi Partililer bugün şehit ağabeyine küfretti
Gündem

Geçen hafta 'Burası Kürdistan' diyene ses çıkaramayan İyi Partililer bugün şehit ağabeyine küfretti

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve beraberindeki heyet, geçtiğimiz hafta Siirt'te gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinde, "Burası Kürdistan'dır" diyen kişiye sessiz kalmıştı. Aynı heyet, bugün Bingöl'de kendilerine tepki gösteren şehit yakınına ise küfrederek yanıt verdi. Skandalın mimarı İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın kamera kayıtlarına rağmen 'küfretmediğini' savunması ve son bir hafta içinde yurdun çeşitli yerlerinde, partililer tarafından vatandaşlara uygulanan muamele, tartışmaları da beraberinde getirdi.

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