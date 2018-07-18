Gündem 15 Temmuz gecesine dair yeni ses kayıtları ortaya çıktı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

15 Temmuz gecesine dair yeni ses kayıtları ortaya çıktı

15 Temmuz hain darbe girişiminde vatandaşların üzerine bomba yağdıran FETÖ'cü cuntacıların sevinci ses kayıtlarına 'süpersiniz, maşallah, maşallah' sözleriyle yansıdı.

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15 Temmuz 2016 gecesi dönemin Kara Havacılık Kurmay Başkanı Yarbay Mehmet Şahin ile dönemin İzmir 3. Kara Havacılık Alay Komutanı Albay Murat Dağlı arasında geçen konuşmanın ses kaydı ortaya çıktı.

'SÜPERSİNİZ'

Habertürk'ün haberine göre, dönemin Kara Havacılık Kurmay Başkanı Yarbay Mehmet Şahin ile dönemin İzmir 3. Kara Havacılık Alay Komutanı Albay Murat Dağlı arasında geçiyor. Şahin, Cumhurbaşkanına Suikast Timini taşıyan helikopter pilotu Dağlı'ya "Komutanım süpersiniz Ankara'da faaliyet başladı. Planlandığı gibi devam ediyor şu anda, jetler de kalktı" diyor. Dağlı ise "Hadi maşallah, hadi maşallah" yanıtını veriyor.

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