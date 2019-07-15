Gündem 15 Temmuz her yönüyle bertaraf edildi
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

15 Temmuz her yönüyle bertaraf edildi

Haber Merkezi Yeni Şafak
CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem
CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem

15 Temmuz hain darbe girişimi demokrasi tarihimize kara bir leke olarak sürülmek istendi. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Türkiye, hürriyetine ve geleceğine sahip çıktığını tüm dünyaya gösterdi. Milletimizin omuz omuza verdiği destek ile atlatılan hain darbe girişimi sonrası Türkiye ekonomisinin neferleri olarak bizler de milli seferberlik ruhuyla hareket ederek ülkemize yönelik tüm tehditlerin karşısında bulunduğumuzu belirtmek için elimizden gelen gayreti gösterdik. CNR Holding olarak 2016 yılından başlayarak yurtdışı çalışmalarımızı yoğunlaştırdık.

Londra ve Dubai’de ofisler açtık. Dünya genelinde tam 30 bin CEO’ya mektup gönderdik. Yabancı gazetelere ilanlar verdik. Datalarımızı yeniledik. Yurt dışında tüm iş birliği içinde olduğumuz kurumlara Türkiye’de ticari hayatta sorun olmadığını anlattık ve bu emeklerimizin karşılığını da aldık. Gerçekleştirdiğimiz fuarlarımıza yabancı alıcılar yoğun ilgi gösterdi. 2016 yılı da dahil olmak üzere organize ettiğimiz tüm fuarlarımızda yabancı ziyaretçi sayımız beklentilerin çok üzerinde arttı.

Özetle hain darbe girişimi her yönüyle bertaraf edildi. Bu vesile ile demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmak ve darbeye karşı durmak için şehit olan demokrasi şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin bir daha böyle acılar yaşamamasını diliyorum.

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