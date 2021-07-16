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15 Temmuz şehitleri zirvede anıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Adım adım doğa’ projesi kapsamında 15 Temmuz şehitlerini anmak için Uludağ Rasat Düzü mevkiinde yürüyüş gerçekleştirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
15 Temmuz şehitleri zirvede anıldı
15 Temmuz şehitleri zirvede anıldı

Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü ile Dağcılık Federasyonu Bursa İl Temsilciliği’nin geleneksel olarak her yıl ortaklaşa düzenlenen ‘Büyükşehir ile Adım Adım Doğa’ projesi kapsamında Uludağ’ın zirvesinde 15 Temmuz şehitlerini anma yürüyüşü gerçekleştirildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen doğa yürüyüşüne; Dağcılık Federasyonu Bursa İl Temsilciliği, Uludağ Üniversitesi Dağcılık Kulübü, Çelebi Mehmet Dağcılık Kulübü, Ayak İzi Dağcılık Kulübü, Yıldırım Belediyesi Dağcılık Kulübü, Yeşil Bursa Dağcılık Kulübü, BUDAK Dağcılık Kulübü, Barbaros Dağcılık Kulübü, Karapınar Dağcılık Kulübü ile birlikte yaklaşık 28 lisanslı dağcı katıldı. Rasat Düzü mevkiinde yapılan anma töreninde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu, 15 Temmuz başta olmak üzere ülkenin bağımsızlığı için canlarını seve seve feda eden tüm şehitler dualarla anıldı.

Yürüyüş tören alanında çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

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