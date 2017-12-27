'15 Temmuz şehitlerimizi aşağılayan zihniyeti kınıyoruz'

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, 696 Sayılı KHK'nin 121. maddesi ile ilgili yaptığı açıklamada kullandığı ifadelere tepki göstererek, "15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlerin darbe girişimine karşı direnen şehitlerimizi, gazilerimizi ve meydanlarda nöbet tutan Türk milletini aşağılayan bu zihniyeti şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Elitaş, yaptığı yazılı açıklamada, KHK'nin 121. maddesine yönelik yapılan bazı yorumların art niyetli olduğunu, siyaseten bir varoluş gösteremeyenlerin yine darbelere sarılacak bir dal aradığını belirtti.

Demokrasilerde herkesin düşüncesini, fikrini söyleme özgürlüğü bulunduğunu vurgulayan Elitaş, eleştiriyle hakaret arasındaki kalın farkı göremeyenlerin gözlük numaralarının yetersiz olduğunu ifade etti.

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Elitaş, CHP'li Aldan'ın, "Bu düzenleme; benim bir sürü itim var, bunları salarım sokağa ve onlara af bile getirebilirim mantığını toplumda yayma anlayışıdır." şeklindeki sözlerini hatırlatarak, bu dilin, zihniyet kokuşmuşluğunun tezahürü olduğunu ifade etti.

"Burada 'it' kimdir, kim kastedilmektedir?" diye soran Elitaş, Türkiye'nin bazı şehirlerini harabeye çeviren çukur siyaseti döneminde kullanılan 'Hendek kazan arkadaşlar' ifadesini ve aynı dönemde CHP'nin İstanbul Gençlik Kolları Başkanı'nın 'Biz nasıl Gezi'de yan yana durduysak, nasıl 1 Mayıs'ta birlikte gaz yediysek, Ankara katliamında kanlarımız birbirine nasıl karıştıysa bu zulmün karşısında da yan yana, omuz omuza duralım. Barikatta da alanda da faşizme karşı omuz omuza duralım. Savaşın da bir kuralı olduğunu ancak bugün Kürdistan'da savaş hukuku çiğneniyor. Doğuda katliam ve zulüm vardır. AKP tarafından, hendek olayı, diğer kesimlere karşı öcüymüş gibi bir malzemeye dönüştürüldü.' sözlerini anımsattı. Elitaş, Aldan'ın ifadelerinin, bu sözler karşısında sarf edilmesi halinde bir anlam kazanabileceğini vurguladı.

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Elitaş, "Yine 'Bir süre sonra İsrail-Filistin gibi oluruz, Türkiye bir süredir, psikolojik olarak adım adım iç savaşa hazırlanıyor' diyen CHP milletvekili bu ülkede iç savaş çıkmasını büyük bir iştahla arzu ettiğini ifade etmektedir. Düşünün ki bir CHP Gençlik Kolları Başkanı terör gruplarıyla omuz omuza mücadele edeceklerini ifade edebiliyor. Yine CHP milletvekili toplumu germek ve bundan nemalanmak adına iç savaştan bahsedebiliyor. Herhalde bunlar bu ülkenin milli birliği ve bütünlüğü için çalışmıyor." ifadelerini kullandı.

"AK Parti iktidardan düşsün de Türkiye'ye ne olursa olsun" anlayışının, bu zihniyet her ağzını açtığında görüldüğünü belirten Elitaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yerli ve milli bir siyaset değildir. Bu siyasi akıl, düşüncesini çukurlara, Gezi Parkı'na, FETÖ'ye ipotek vermiştir. Bu 15 Temmuz hain darbe girişiminin önlenmesine üzüldüklerinin şuur altı yansımalarıdır. CHP bir kez daha gerçek cibilliyetini göstermiştir.Açıkça söylesinler; kazara CHP iktidara gelirse 15 Temmuz'da canını ortaya koyan şehitlerimizin itibarını geri mi alacaklar? Tankları durduran, önüne canını siper eden gazilerimizi devlet memuruna mukavemetten içeri mi atacaklar?İşte bu kanun tam da bu katıksız gayri milli zihnin yapabileceklerine mani olmak için çıkmıştır. 'Bu kanun niye çıktı? Ne gerek vardı' diyenler cevabı, CHP milletvekilinin sözlerinde arasın. "

"Türk milletini aşağılayan bu zihniyeti şiddetle kınıyoruz"

696 Sayılı KHK'nin 121. maddesi ile ilgili yapılan eleştirilerin zamanlamasının manidar olduğuna işaret eden Elitaş, "Tam da Türkiye'nin 11,1 büyüdüğünü ispat ettiği, Türkiye'nin Kudüs konusundaki haklı çıkışına BM’den 128 ülkeden destek geldiği ve yine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın Sudan'daki gösterişli karşılanmasına denk geldiği bir zamanda... CHP için ne hazindir.15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlerin darbe girişimine karşı direnen şehitlerimizi, gazilerimizi ve meydanlarda nöbet tutan Türk milletini aşağılayan bu zihniyeti şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

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"Bu millete hakaret etmek kimsenin haddi değildir"

AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz ise Aldan'ın, milli irade ve demokrasiyi korumak için yüzlerce şehit, binlerce gazi vermiş aziz millete hakaret etmesini esefle kınadığını belirtti.

İnceöz, "Bu millete hakaret etmek, aba altından sopa göstermek kimsenin haddi değildir, bundan sonra da olmayacaktır. 15 Temmuz destanını yazan kahraman milletimiz, sarf edilen bu hakareti unutmayacağı gibi bu sözleri söyleten ve söylenmesine sessiz kalan zihniyeti de asla affetmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.