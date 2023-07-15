15 Temmuz’da Türkiye iradesine sahip çıktı

Hafızalara demokrasi destanı olarak kazınan 15 Temmuz 7 yaşında. Tüm Türkiye’nin tek yürek olduğu o karanlık gecede Ümraniye, 8 canını vatan için şehit verdi. 114 Ümraniyelinin de gazi olduğu 15 Temmuz, tüm dünya için büyük bir birlik ve beraberlik örneği oldu. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde o hain darbe girişimine hep birlikte dur deyip, karanlık planları olanlara çok büyük bir mesaj verdik” dedi.

ERDOĞAN’IN DAVETİ ZAFERDE BÜYÜK PAY SAHİBİ

Türkiye, 15 Temmuz’da adeta yeniden bir kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesi verdi. Genelkurmay Başkanlığı karargâhında, FETÖ mensubu bir grup subay tarafından başlatılan darbe girişimi, tüm yurtta 24 saat geçmeden kontrol altına alındı. FETÖ mensubu subayların, 15 Temmuz’da WhatsApp’ta oluşturdukları grup üzerinden kalkışmayı koordine ettikleri, yapılan yazışmalarda sivil vatandaşlara yönelik vur emri verdiklerini ve girişim başarısız olunca da kaçma planları yaptıkları ortaya çıktı. Kalkışmanın bastırılmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın televizyonlara canlı yayınla bağlanarak halkı sokaklara, demokrasiye sahip çıkmaya davet etmesi büyük rol oynadı. O gece 251 vatan evladı ülkesinin geleceği için şehit düşerken, 2 binden fazla kişi de yaralandı.

VATANDAŞLAR KÖPRÜYE AKIN ETTİ

15 Temmuz gecesi en kanlı çatışmaların yaşandığı yerlerin başında Boğaziçi Köprüsü yer aldı. Darbeci askerler köprüyü araç trafiğine kapatarak, geçişlere engel oldu. Haberin basın ve sosyal medyada hızla yayılmasının ardından vatandaşlar köprüde toplanmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla İstanbul Anadolu yakasında ikamet eden yüz binlerce vatandaş Boğaziçi Köprüsü’ne akın etti.

ÜMRANİYE’DE HIZLICA KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Ümraniye’den de binlerce vatandaş çağrıya uyarak vatanlarına sahip çıkmak için köprüye yürüdü. Ümraniye Belediyesi kalkışmanın ilk anlarından itibaren bir kriz masası oluşturdu. Belediyeye ait iş makineleri çevreyolu giriş-çıkış noktaları ve askeri tesis önlerine konuşlandırılarak, askeri araçların geçişine kapatıldı. İlerleyen saatlerde Boğaziçi Köprüsü’nde çatışmanın şiddeti arttı. Her geçen saat daha da kalabalık hale gelen köprüde, sivillerin üzerine darbeci askerler tarafından ateş açıldı. Taş ve sopalarla bu şiddetli saldırıya direnen vatandaşlar sabahın ilk saatlerine kadar hain askerlere karşı mücadele vermeye devam etti.

Birlik ve beraberlik ruhuyla ayaktayız

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “15 Temmuz dünyada eşi ve benzeri görülmemiş çok büyük bir kahramanlık hikâyesidir. Biz tarihimiz boyunca iki büyük bağımsızlık mücadelesi verdik; biri Kurtuluş Savaşı, diğeri de 15 Temmuz. Cumhuriyet tarihimize baktığımızda demokrasimizin defalarca birileri tarafından gasp edildiğini görüyoruz” dedi. Halkın seçtiklerine, halka rağmen birçok kez müdahale edildiğini hatırlatan Yıldırım, şöyle konuştu: “Biz her zaman, sandıkla gelen sandıkla gider diyoruz. Bu anlayış demokrasinin birincil koşuludur. 15 Temmuz gecesi bu ülkenin vatandaşlarına mermi ve bomba yağdırıldı. 251 kardeşimiz o gece şehit düştü, yüzlercesi de yaralandı. Bugün bu ülke varsa, o geceki birlik ve beraberlik ruhuyla vardır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde o hain darbe girişimine hep birlikte dur deyip, karanlık planları olanlara çok büyük bir mesaj verdik. O gece Ümraniyeli olan Köksal Karmil, Yılmaz Ercan, Mahmut Coşkunsu, Lokman Oktay, Askeri Çoban, Onur Kılıç, Erol İnce ve Sevgi Yeşilyurt kardeşlerimiz de şehitlik mertebesine yükseldi.”

Ümraniye’nin 15 Temmuz kahramanları

15 Temmuz 2016’da Türk milleti, hain bir darbe girişimi ile karşı karşıya kaldı. Tarihte eşine az rastlanacak bir direniş örneği sergileyen Türk milleti, ülkenin istiklaline ve istikbaline bir kez daha sahip çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile sokaklara ve meydanlara akın eden halk, FETÖ’cü hainlerin kirli emellerini bozguna uğrattı. O gece hain terör örgütü FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe kalkışmasında Ümraniye’nin 8 şehidi 114 de gazisi oldu.

48 yaşındaki Erol İnce, Özel Harekât polisiydi. Evli, 9 ve 14 yaşlarında iki erkek çocuk babasıydı. 54 arkadaşıyla birlikte hain darbecilerin ele geçirdikleri savaş uçaklarıyla Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı’na yaptıkları saldırıda şehit düştü. Artvin Yusufeli’li şehit Erol İnce’nin cenazesi İstanbul Eyüp Sultan Camii’nde düzenlenen tören sonrası Edirnekapı Şehitliği’ne defnedildi. Adı Ümraniye Şehit Erol İnce İmam-Hatip Ortaokulu’nda yaşatılıyor.

56 yaşındaki Askeri Çoban, İstanbul’da hazır giyim mağazası işletiyordu. Evli ve 7 çocuk babasıydı. 15 Temmuz gecesi çocuklarıyla beraber darbe girişimini protesto etti. Daha sonra çocuklarını eve göndererek Boğaziçi Köprüsü’ne giden Askeri Çoban, gece 04.00 sıralarında darbecilerin helikopterli saldırısında şehit düştü. Şehit Askeri Çoban, memleketi Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde defnedildi.

Trabzonlu Köksal Karmil, 50 yaşındaydı. İstanbul’daki 1. Ordu Komutanlığı’nda memurluk görevini sürdürüyordu. Köksal Karmil, 15 Temmuz gecesi Ümraniye’deki evinde istirahat ediyordu. Televizyon kanallarında Boğaziçi Köprüsü’nün hainler tarafından kapatıldığını ve halkın hedef alındığını öğrenince oraya koştu. Yaralıları taşımak için seferber olan Karmil, Boğaziçi Köprüsü’nde hainlerin silahından çıkan kurşunla şehit oldu. 5 çocuk babası Karmil’in eşi, “Bana, ‘Bu makamı kaçıramam vatanım için gitmem gerekiyor’ dedi ve gitti” diye konuştu.

51 yaşındaki Sevgi Yeşilyurt, İstanbul Eminönü’ndeki bir şirkette çalışıyordu. İki çocuğu vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘sokağa çıkın’ çağrısıyla alanlara koştu. Darbecilerin Boğaziçi Köprüsü’nün kapattığını duyunca, köprüye gitti. Oğlu Sadık Divan da, o sıralarda Atatürk Havalimanı’ndaki darbecilerle mücadele ediyordu. Sevgi Yeşilyurt, hain darbecilerin açtığı ateş sonucu Boğaziçi Köprüsü’nde şehit düştü. Aslen Samsun Alaçam’lı olan Sevgi Yeşilyurt, İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı.

Gümüşhane Kelkit doğumlu 52 yaşındaki Lokman Oktay, elektrikçilik yapıyordu. Evliydi. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla hain darbecilere karşı sokağa çıktı, evine en yakın yer olan Boğaziçi Köprüsü’ne gitti. Hain darbecilerle tartıştı, onları kalkışmadan vazgeçirmeye çalıştı. Ancak hain darbecilerin açtığı ateş sonucu olay yerinde şehit oldu. Şehit Lokman Oktay’ın cenazesi Ümraniye Kocatepe Şehitliği’nde defnedildi.

15 Temmuz akşamı FETÖ’nün hainlerine direnmek için, amcası, kuzeni ve arkadaşıyla birlikte meydanlara koşan gençlerden biriydi Rizeli Şehit Onur Kılıç, henüz 23 yaşındaydı. Darbe girişimi gecesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne gitmek üzere olan amcası ve arkadaşlarıyla yola çıkan ve sonrasında gruptan ayrılan Onur Kılıç, sabaha karşı amcasıyla bir kez konuşabildi. Kılıç, saat 03.30’da şehit düştü.











