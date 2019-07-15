15 Temmuz’dan ders çıkarılmalı

15 Temmuz gecesi TBMM Genel Kurulu’nda darbeye karşı duran milletvekilleri arasında yer alan MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, aradan geçen 3 yıla rağmen o gecenin aklından çıkmadığını söyledi. Eşinin ve oğlunun darbe girişimi sabahı ‘Seninle gurur duyuyoruz’ sözlerinin kendisi için en büyük ödül olduğunu söyleyen Akçay, “Meclis’in toplanıp bütün dünyaya bu darbeye karşı durulduğunu göstermesi, onlar (FETÖ) için moral bozukluğu oldu. Onun verdiği panikle Meclis’i de bombaladılar” dedi. Akçay, gazi Meclis’teki o geceyi şöyle anlattı:

BAHÇELİ’DEN MECLİS’İ KORUYUN TALİMATI

Saat 21.30-22.00 arası Ankara semalarında savaş uçakları, jetler alçak uçuş yapmaya başladı. Saat 22.00’de Dikmen’den genel merkezimize geçtim. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli de oradaydı. Çok geçmeden bunun darbe girişimi olduğu açık ve net şekilde ortaya çıktı. O gece Genel Başkanımızın “Meclis’i koruyun” talimatıyla gittik. Darbecilerin ilk ele geçirmek isteyeceği yerlerden birisi Meclis’ti. O bakımdan bir an evvel Meclis’e giderek, o dönem Meclis Başkanı İsmail Kahraman ve diğer partilerin grup başkanvekilleriyle görüştük.

MECLİSİN AÇILMASI MORALLERİNİ BOZDU

Meclis televizyonu kapalı, stenograflar yok, divan oluşması için kâtip üyeler yok. Meclis Başkanlığı’nda biz grup başkanvekilleri kâtip üyelerin yerlerine oturarak divanı oluşturduk. Darbe girişimine karşı konuşmalar yaptık. Saat 02.00’den sonra tepemize bombalar yağmaya başladı. Anladık ki darbeciler iyice hırçınlaşmış. Meclis’in toplanıp bütün dünyaya bu darbeye karşı durulduğunu göstermesi, onlar için önemli moral bozukluğu oldu. Onun verdiği panikle Meclis’i de bombaladılar.

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Ailemle sürekli telefonla görüştük. Onlar da soğukkanlıydı. Birbirimize moral verdik. Sabah saat 07.00 civarında eşim ve oğlum aradığında bana ‘Seninle gurur duyuyoruz’ demeleri benim için en büyük ödüldü. 15 Temmuz hain darbe girişimi aslında bütün Türkiye’de milletin refleksiyle bertaraf edildi. O gün Türkiye uçurumun eşiğinden döndü.

GAZİ MECLİS UNVANINA YAKIŞIR ŞEKİLDE

Bomba atıldığında durum faciaydı. Adeta kader anının yaşandığı dakikalarda çok soğukkanlı, akıl ve muhakemeyi kaybetmeden davranmak gerektiğini düşündüm. Bu Meclis’in unvanı gazi Meclis. Gazi Meclis’e yakışır şekilde darbe girişimine karşı darbenin bastırılmasına ilişkin gereken tutumu göstermemiz gerektiğini düşündük. Gece boyunca Genel Başkanımızla da temaslarımız devam etti. O gün Meclis’te ortak bildiri hazırladık. Liderimizle ortak bildiri hususunda görüşmelerimiz oldu. Gündüz saat 14.00’te liderlerin konuşma yapmasının uygun olacağı düşünüldü. Daha sonra Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Meclis’e geldi. Bizim Meclis’teki faaliyetlerimizi takdir etti.

15 Temmuz’da Meclis’te CHP milletvekilleri de vardı. Ama CHP’nin bu darbe girişimine tepkisi 5 gün sürmedi. Kılıçdaroğlu’ndan tepki falan da görmedik. Kılıçdaroğlu’nun ‘Asıl darbe 20 Temmuz OHAL ilanıdır’ sözleri tam FETÖ ağzıdır ve FETÖ’cülüktür. Kime hamilik yapıyorsun? İYİ Parti ve HDP’nin de FETÖ darbesine yönelik doğrudan tek eleştirileri yok.

ÜLKEYİ PARÇALAYACAKLARDI

Malatya’daki 2. Ordu Komutanı Adem Huduti müebbet hapis cezası aldı. Biliyorsunuz, 2 Ordu’nun bizim Güneydoğu ve Doğu sınırlarımızı koruması birinci görevidir. Tarihimizde iki önemli Hasan Tahsin var. Genelde toplum birinci Hasan Tahsin’i tanıyor. Ama ben ikinci Hasan Tahsin’i hatırladım. Birincisi, İzmir’in Yunan tarafından işgali üzerine giren rıhtıma ayak basan askerler silahla gazeteci Hasan Tahsin’i şehit ediyor. Bu kahramandır. İkinci Hasan Tahsin bir Osmanlı paşasıdır. Balkan Harbi’nde Selanik’i tek kurşun atmadan Yunanistan’a teslim eden hain Hasan Tahsin’dir. Bir ordu komutanının ihaneti bütün Türkiye’nin savunmasını 15 dakikada felç eder. Bunlardan iyi dersler çıkarmak lazım. 15 Temmuz hain darbe girişimi başarılı olsa Türkiye’yi paramparça edeceklerdi.

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FETÖ ve PKK birtakım emperyal devletlerin kontrolünde. ABD ve Almanya gibi bazı Avrupa ülkeleri terör örgütlerinin hamiliğini yapıyor. FETÖ’nün hâlâ Pensilvanya’da ABD koruması altında olmasının bir izahı ve mantığı var mıdır? Yok. ABD, FETÖ elebaşını Türkiye’ye vermez. Bir nevi Amerikan ajanı gibi, kaleyi içten fethetmek için yıllar evvel yetiştirilmiş, beslenmiş, büyütülmüş, gaflet ve dalalet içerisinde de iyice canavarlaştırılmış bir yapıyla karşı karşıyayız. Bunlarla mücadelemiz devam edecek.

FETÖ VE HAMİLERİ İŞBAŞINDA

15 Temmuz defedildi. Ama bu mücadele devam ediyor. Bu hainlere karşı verdiğimiz mücadeledir. Bu ajan faaliyet yürüten gizli örgüt ve ihanet hareketi olan FETÖ’nün evveliyatı var. 15 Temmuz kendileri bakımından belki de son çareleriydi. Emniyet ve ordudaki FETÖ’cüleri tasfiye hadisesi de başlatılmıştı. Bunların gizli servisleri hâlâ bunları yönetiyorlar. Ama topluma bu aradan geçen süre içerisinde iyi anlatılabildi mi? Doğrusu o konuda da noksanlıklar var. Hâlâ FETÖ ve hamileri işbaşında.