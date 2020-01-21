Gündem 15 Temmuzdan yeni görüntüler ortaya çıktı Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargahındaki darbeciler görev dağılımını böyle yapmışlar
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

15 Temmuz'dan yeni görüntüler ortaya çıktı: Görev dağılımını böyle yapmışlar

15 Temmuz'dan yeni görüntüler ortaya çıktı: Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargahındaki darbeciler görev dağılımını böyle yapmışlar

Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargahındaki darbecilerin görev dağılımı yaptığı toplantının görüntüleri ortaya çıktı. Karargah nöbet kulübelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı belge üzerinden görev dağılımı yaptıkları anlaşılan askerlerin, aynı zamanda darbe girişimine dair gelişmeleri televizyondan takip ettikleri de görüntülerde yer aldı.

Haber Merkezi AA
Darbecilerin toplantı görüntüleri ortaya çıktı.
Darbecilerin toplantı görüntüleri ortaya çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbecilerin görev dağılımı yaptığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilen davanın delilleri arasına giren görüntülerde, darbe girişiminin ilk saatlerinde silahlı askerler, nizamiye binasının önünde toplanıyor.

FETÖ'cülere ait yeni görüntüler
OYNAT
FETÖ'cülere ait yeni görüntüler
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbecilerin görev dağılımı yaptığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Darbecilerin, bir süre sonra dışarıdan gelen uyarı üzerine panikleyerek toplantı yaptıkları salondan kaçtıkları anlar da kayıtlarda yer aldı.

Bu esnada askerlerden biri, karargah nöbet kulübelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı belgeyi getiriyor. Söz konusu belge üzerinden görev dağılımı yaptıkları anlaşılan askerlerden bir kısmı daha sonra nizamiye binasına geçiyor.

Toplantıya burada da devam eden darbecilerin, bir zaman sonra salondaki televizyondan darbe girişimine ilişkin gelişmeleri takip ettikleri görülüyor.

Darbecilerin, bir süre sonra dışarıdan gelen uyarı üzerine panikleyerek toplantı yaptıkları salondan kaçtıkları anlar da kayıtlarda yer aldı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargahındaki darbecilerin görev dağılımı yaptığı toplantının görüntüleri ortaya çıktı.

KKK darbe girişimi davası

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davanın 22 Kasım 2019'daki duruşmasında mütalaasını açıklayan savcı, 94 sanığın "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 17 sanığın ise bu suça yardımdan 20 yıla kadar hapse mahkum edilmesini talep etti.

Karargah nöbet kulübelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı belge üzerinden görev dağılımı yaptıkları anlaşılan askerlerin, aynı zamanda darbe girişimine dair gelişmeleri televizyondan takip ettikleri de görüntülerde yer aldı.

Başka mahkemelerce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıklar eski tuğgeneral Erhan Caha, eski albaylar Mutlu Serkan Vurdem ile Yusuf Yiğit ve eski binbaşı Fikret Yağmur Yavuz ile eski yüzbaşı Gökhan Akdağ'ın kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlarından hapisleri istendi.

Sanıkların esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmaları alınıyor.

15 Temmuz darbe girişiminin en çarpıcı görüntüleri
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