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15 Temmuz’un rövanşını almak istiyorlar

MHP lideri Bahçeli, Karaman ve Aksaray'daki mitinglerde Millet İttifakı'na ve cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi: Milli Mücadele'nin ve 15 Temmuz'un rövanşını almak için kudurmuş gibi provokasyon yapıyorlar. Algı operasyonlarına, sosyal medya saldırılarına, FETÖ kumpaslarına hız veriyorlar. Aradıkları, kavga ve kutuplaşmadır.

04:00 . 13/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Millet İttifakı ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Millet İttifakı ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karaman ve Aksaray'da “14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende” temalı mitinglerinde Millet İttifakı ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi.

Seçim yaklaştıkça Millet İttifakı’nın çok tehlikeli hamleler yaptığına dikkat çeken Bahçeli, “Bunlar yalnızca Türkiye'nin aleyhinde değil sandık ve demokrasinin de karşısındadır. Aradıkları, kavga ve kutuplaşmadır. Arzuladıkları, bölünme ve iç kargaşadır” diye konuştu. İslam karşıtları, karanlık odaklar, çıkar ortakları ve küresel sermaye çetelerinin Türkiye'nin önünü kesmeye çalıştığını vurgulayan Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Dünyada 2023 yılının en önemli seçiminin Türkiye'de olacağını ağız birliği halinde iddia ediyorlar. Çünkü Cumhuriyet’ten intikam almak istiyorlar. Milli Mücadele'nin ve 15 Temmuz'un rövanşını almak için kudurmuş gibi provokasyon yapıyorlar.”

KUKLA YAPMAK İSTİYORLAR

“Algı operasyonlarına, sosyal medya saldırılarına, FETÖ kumpaslarına hız veriyorlar. İstedikleri; kukla gibi oynatılan cumhurbaşkanıdır. Bu nedenle Türk ve İslam husumetinin umudu Kılıçdaroğlu'dur.”


#Seçim
#Devlet Bahçeli
#15 Temmuz
#Recep Tayyip Erdoğan
1 saat önce
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