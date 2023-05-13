15 Temmuz’un rövanşını almak istiyorlar

Seçim yaklaştıkça Millet İttifakı’nın çok tehlikeli hamleler yaptığına dikkat çeken Bahçeli, “Bunlar yalnızca Türkiye'nin aleyhinde değil sandık ve demokrasinin de karşısındadır. Aradıkları, kavga ve kutuplaşmadır. Arzuladıkları, bölünme ve iç kargaşadır” diye konuştu. İslam karşıtları, karanlık odaklar, çıkar ortakları ve küresel sermaye çetelerinin Türkiye'nin önünü kesmeye çalıştığını vurgulayan Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Dünyada 2023 yılının en önemli seçiminin Türkiye'de olacağını ağız birliği halinde iddia ediyorlar. Çünkü Cumhuriyet’ten intikam almak istiyorlar. Milli Mücadele'nin ve 15 Temmuz'un rövanşını almak için kudurmuş gibi provokasyon yapıyorlar.”