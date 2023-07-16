|
Gündem

15 Temmuz'un yedinci yıl dönümünde de 81 ilin tüm Türkiye'de selalar okundu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin yedinci yıldönümünde de Türkiye'nin 81 ilindeki tüm camilerden selalar okundu. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi.

00:13 . 16/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Tüm Türkiye'de 15 Temmuz şehitleri adına eş zamanlı olarak selalar okundu.

Tüm Türkiye'de 15 Temmuz şehitleri adına eş zamanlı olarak selalar okundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı verilen mücadelenin simgesi haline gelen selalar, karanlık gecenin yedinci yıl dönümünde de Türkiye genelindeki on binlerce camide tekrar okundu.


Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki camilerde aynı anda yeniden yükseldi.

Darbecilere karşı vatandaşlar sokaklara çıkarken, bir yandan da camilerden selalar okunmuş, halk direnişe çağrılmıştı.

Öte yandan merkez camiler ve 15 Temmuz programlarının icra edileceği yerlere yakın olan camiler sabah namazına kadar açık tutulacak ve bütün camilerin minarelerinin ışıkları yakılacak.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: O tarihi gecede kimin nerede durduğunu not ettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: O tarihi gecede kimin nerede durduğunu not ettik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin yedinci yıl dönümü nedeniyle Üsküdar Beylerbeyi Stadyumu'nda düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları' programında konuştu. "Milli iradenin tankla tüfekle alınamayacağını tüm cihana ilan ettik" diyen Erdoğan, konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da yüklendi. Darbe girişimi gecesi Kılıçdaroğlu'nun tankların arasından Bakırköy Belediye Başkanının evine geçişine atıfta bulunup CHP liderinin 'Erdoğan'ın geleceğini bilseydim' gitmezdim sözünü hatırlatarak, "Ben de senin gideceğini bilseydim uçağı geç indirmez erken indirir seninle orada buluşurdum." dedi. "15 Temmuz gecesinde kimin nerede durduğunu not ettik." ifadelerini de kullanan Erdoğan, "FETÖ'cü hainleri tanıdığımız gibi onlara arka çıkan mihrakları da hafızalarımıza silinmeyecek şekilde kaydettik." dedi.


#15 Temmuz
#Darbe Girişimi
#Sela
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İsmail Kartal transferi duyurdu: Rodrigo Becao kimdir, kaç yaşında?