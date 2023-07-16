15 Temmuz'un yedinci yıl dönümünde de 81 ilin tüm Türkiye'de selalar okundu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "15 Temmuz, özgür ve bağımsız Türkiye’yi ortadan kaldırma girişimiydi. 15 Temmuz, istiklalimize ve istikbalimize vurulmuş bir darbeydi. 15 Temmuz, milletin kalbine sokulmaya çalışılan bir hançerdi. Ve fakat bu aziz millet ne hain terör örgütü FETÖ’ye ne de onun hamisi olan emperyalistlere fırsat verdi. Bu aziz millet lideri Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte terörizmi, darbecileri, işgalcileri tepeledi. 15 Temmuz bu yönüyle milletin zaferinin adıdır" dedi.