15 TL’lik Van çöreğinin içinden 6 bin 500 liralık zehir çıktı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Tuşba ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo şubesinde narkotik madde arama köpeği Oscar ile birlikte arama yapıldığı belirtildi.

DHA Bir kolide bulunan çöreklerin içine gizlenmiş pakette 124 gram metamfetamin bulundu.

Açıklamada, “Yapılan detaylı aramada 1 adet koli içerisinde bulunan ve tanesi 1,5 TL olan 10 çöreğinin orta kısımları kesilerek zulalanmış vaziyette piyasa değeri 6 bin 500 TL olan toplam 124 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili gözaltına alınan A.Ş. ve Y.A. isimli 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

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