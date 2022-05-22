Gündem 15 yıl sonra ilk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İsraile gidiyor
POLİTİKA

15 yıl sonra ilk: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İsrail'e gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 25 Mayıs Çarşamba günü İsrail'e gidecek. Bu ziyaret Dışişleri Bakanı düzeyinde Türkiye'den İsrail'e 15 yıl sonra bir ilk olacak.

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Haber Merkezi Diğer
15 yıl sonra ilk: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İsraile gidiyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşme sürecinde yeni haftada önemli bir ziyaret gerçekleşecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsrail'e gidecek. Bu ziyaret, Dışişleri Bakanı düzeyinde Türkiye'den İsrail'e 15 yıl sonra bir ilk olacak.

Kritik ziyaret 25 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile bir araya gelecek.

FİLİSTİN'DE TEMASLARDA BULUNACAK

Bakan Çavuşoğlu, Latin Amerika turunun ardından gazetecilerin 'İsrail'e büyükelçi atanacak mı?' sorusuna, "İsrail’e 25’inde gideceğiz. Dışişleri Bakanı ile oturup değerlendireceğiz, o zaman karar vereceğiz" yanıtını vermişti. Çavuşoğlu İsrail ziyareti öncesinde ise 24 Mayıs Salı günü Filistin'de temaslarda bulunacak

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