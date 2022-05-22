15 yıl sonra ilk: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İsrail'e gidiyor

Ekonomi

HGS ve transfer fiyatlamasına son nokta koyuldu

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve taşımacılık bedelleri üzerinden ortaya atılan iddialara cevap veren PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, “İki asra yakın tecrübesi ve güçlü kadrosuyla hizmetlerini vatandaşlarımıza ekonomik, hızlı, güvenli ve kaliteli bir şekilde sunan şirketimizi daha ileri noktalara taşıma azim ve gayretimiz devam edecektir” dedi. Gülten, HGS ve taşımacılık bedellerine ilişkin durumu rakamlarla net bir şekilde ortaya koydu.