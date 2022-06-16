'150 mahalleye 150 kreş' sözünü tutamayan Ekrem İmamoğlu'ndan kreş ücretlerine zam kararı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim öncesinde İstanbul'a 150 kreş açacağının sözünü vermişti. İmamoğlu, göreve gelmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen henüz 50 kreşin açılışını yapabildi.

KREŞ ÜCRETLERİNE YÜZDE 40'A YAKIN ZAM

İstanbullulara 150 kreş sözünü tutamayan İmamoğlu'nun kreş ücretlerine yüzde 40'a yakın zam kararını onayladığı ortaya çıktı. Şimdiye kadar 690 TL olan kreş ücretinin bundan böyle 940 TL olacağı öğrenildi. Yeni fiyatlar 1 Eylül 2022-31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli olacak.

Zam kararına tepki gören vatandaşlar, "Bu kadar para verdikten sonra başka yere giderim. Nerede sosyal belediyecilik anlayışı" ifadeleriyle İBB'ye isyan etti.

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