150 yıl sonra görülen 'kandamlası' bitkisi koruma altına alındı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi ile Gümüşhane kırsalında, 1867 yılında Rus doğa bilimcisi ve tarihçi Pyotr Aleksandroviç Çihaçov tarafından tespit edilen ve Türkiye endemik bitki türü olarak literatüre giren 'kandamlası' bitkisi, o tarihten sonra kayda alınamadı.

Yörede 'horozgülü' ve 'sarıdağgülü' olarak varlığı bilinen bitki, 150 yıl aradan sonra geçen yıl mayıs ayında, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fergan Karaer ve Erzincan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kandemir öncülüğündeki bir ekip tarafından tespit edildi.

Dünyanın tıbbi listesinde yer alıyor

Zehirli kimyasal alkaloid içerdiği için dünyada tıbbi aromatik bitkiler listesinde yer alan tür için, Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü, koruma eylem planı hazırladı. 'Sarı Dağ Gülü Tür Koruma Eylem Planı’ çalıştayıyla bitki ile ilgili koruma planları belirlendi. Bitkinin görüldüğü alanlar izlenecek, çeşitli koruma tedbirleri uygulanacak.