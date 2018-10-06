Gündem 150 yıl sonra görülen kandamlası bitkisi koruma altına alındı
GİRESUN

150 yıl sonra ilk kez Giresun'da görüntülendi

150 yıl sonra görülen 'kandamlası' bitkisi koruma altına alındı

Giresun ve Gümüşhane'de, 1867 yılında tespit edilerek Türkiye endemik türü literatüre giren 'kandamlası' bitkisi, 150 yıl aradan sonra geçen yıl mayıs ayında Giresun'da yeniden görüldü. Zehirli kimyasal alkaloid içerdiği için dünyada tıbbi aromatik bitkiler listesinde yer alan bitki için koruma eylem planı hazırlandı.

Haber Merkezi DHA
150 yıl sonra görüntülenen bitki, dünyada tıbbi aromatik bitkiler listesinde yer alıyor.
150 yıl sonra görüntülenen bitki, dünyada tıbbi aromatik bitkiler listesinde yer alıyor.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi ile Gümüşhane kırsalında, 1867 yılında Rus doğa bilimcisi ve tarihçi Pyotr Aleksandroviç Çihaçov tarafından tespit edilen ve Türkiye endemik bitki türü olarak literatüre giren 'kandamlası' bitkisi, o tarihten sonra kayda alınamadı.

Yörede 'horozgülü' ve 'sarıdağgülü' olarak varlığı bilinen bitki, 150 yıl aradan sonra geçen yıl mayıs ayında, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fergan Karaer ve Erzincan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kandemir öncülüğündeki bir ekip tarafından tespit edildi.

Dünyanın tıbbi listesinde yer alıyor

  • Zehirli kimyasal alkaloid içerdiği için dünyada tıbbi aromatik bitkiler listesinde yer alan tür için, Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü, koruma eylem planı hazırladı. 'Sarı Dağ Gülü Tür Koruma Eylem Planı’ çalıştayıyla bitki ile ilgili koruma planları belirlendi. Bitkinin görüldüğü alanlar izlenecek, çeşitli koruma tedbirleri uygulanacak.

Nesli tehlike altındaki alageyikler görüntülendi
HAYAT
Nesli tehlike altındaki alageyikler görüntülendi

Antalyaspor-Galatasaray

Antalyaspor-Galatasaray

​Süper Lig'in lideri Galatasaray, Antalya deplasmanında.
Muhalifler ağır silahları çekiyor

Muhalifler ağır silahları çekiyor

​İdlib anlaşması için somut adım atıldı.
Başsavcılık soruşturacak

Başsavcılık soruşturacak

Kayıp Suudi gazeteci Kaşıkçı olayında yeni gelişme.
Süreli evliliksüresiz nafaka

Süreli evliliksüresiz nafaka

yenisafak.com dosyayı açıyor: Çözüm önerileri ne?

Fikri dahi alınmayacak

Fikri dahi alınmayacak

Erdoğan, McKinsey tartışmalarını noktaladı.
Azez'de bombalısaldırı: 5 ölü 27 yaralı

Azez'de bombalısaldırı: 5 ölü 27 yaralı

​Patlamanın ardından akaryakıt bidonları da alev aldı.
Demirtaş'ın 'kanlı'tarihi: 6-7 Ekim

Demirtaş'ın 'kanlı'tarihi: 6-7 Ekim

HDP kürsüsünden yaptığı çağrılar, onlarca kişinin ölümüne neden olmuştu.

Bedava değil parayla aldık

Bedava değil parayla aldık

Trump'ın "biz olmasak iktidarda kalamazsınız" sözüne cevap verdi.

Yemen'in çocukları

Yemen'in çocukları

Dünyanın gözü önünde yaşanan savaşın gerçek mağdurları...
Kılıçdaroğlu'nahaklı tepki

Kılıçdaroğlu'nahaklı tepki

​Şehit yakını yüzüne söyledi: Senin ittifak yaptığın adamlar öldürdü.
İstedikleri kadar hendek kazsınlar

İstedikleri kadar hendek kazsınlar

Uydu fotoğraflarını değerlendiren Akar: Durum kontrolümüz altında.
İstanbul boyun eğmeyecek

İstanbul boyun eğmeyecek

​Mevlüt Uysal, İstanbul'un işgalden kurtuluşunun yıl dönümünde açıklama yaptı.

Aslanlı paylaşım

Aslanlı paylaşım

Fenerbahçeli futbolcudan yönetime imalı mesaj.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.