154 kiloluk devasa orkinosu 4 kişi 1 saatlik mücadeleyle yakalamayı başardı

“Bu balık bluefin yani mavi yüzgeçli orkinos dediğimiz türden. Dünyada çok kıymetli bir balık. Yakaladığımız balık 2 metre üzerindeydi, bakacak olursanız fotoğrafta veya videoda göreceksiniz, benim boyumdan daha uzun balığın boyu. Benim boyum 1 metre 82 santim, balık benden epeyce uzun. Kilo olarak da 154 küsur geldi. Hatay körfezinde yakaladık. Biz tabii bu işi her ne kadar hobi olarak yapıyorsak da dönem dönem sadece bluefin tutmak üzere İzmir'e gidiyorum yazları. Yaklaşık 1 saat uğraştık, kamışımız kırıldı o ara alüminyum olan eklem yerinden. Tabii bize büyük bir aksiyon yaşattı; yani bir kişi kamışı tuttu, bir kişi makineyi tuttu, bir kişi dümeni tuttu. 4 kişilik bir ekiple ancak böyle bir balığı yakalayabildik. Orada olmak lazım oradaki o adrenalin heyecan inanılmaz bir şeydi. Bu denli bir oltayla böyle bir balık bölgede ilk diyelim”