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157 hırsızlık olayına karışan ve 127 yıl kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı

157 hırsızlık olayına karışan ve 127 yıl kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı

11:251/07/2026, Çarşamba
G: 1/07/2026, Çarşamba
AA
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Hamilelik ve doğum sürecini ceza infazından kaçınmak amacıyla bilinçli şekilde kullandığı iddia edilen hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Hamilelik ve doğum sürecini ceza infazından kaçınmak amacıyla bilinçli şekilde kullandığı iddia edilen hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul'da çeşitli hırsızlık suçlarından hakkında 127 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli tarihlerde meydana gelen 157 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlenen ve hakkında 127 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Elif Şahin'in (32), eşinin anneannesinin evinde saklandığını belirledi.

Ekipler, düzenlediği operasyonda hükümlü Şahin'i gözaltına aldı.

Ayrıca Şahin hakkında, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık", "elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceriyle almak suretiyle hırsızlık" ve "herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçlarından 18 ayrı aranma kaydının da bulunduğu tespit edildi.

Hükümlünün 8. çocuğuna hamile olduğu, daha önce yakalandığında da gebe olduğu gerekçesiyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Polis ekipleri, 12, 10, 9, 8, 6, 4 ve 2 yaşlarında 7 çocuğu bulunan hükümlünün, yakalandığı dönemlerde ya hamile olduğu ya da 2 yaşından küçük çocuğunun bulunması nedeniyle ilgili infaz hükümlerinden yararlandığını belirledi.

Hamilelik ve doğum sürecini ceza infazından kaçınmak amacıyla bilinçli şekilde kullandığı iddia edilen hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.



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