16 kişilik silahlı hırsızlık çetesi yakalandı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda hırsızlık yapan bir şebekeyi yakalamak için soruşturma açtı. Soruşturmada hırsızların birçok olayda güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi. Görüntülerde ellerinde tabanca bulunan hırsızların beş, altı kişilik ekipler halinde hareket ettikleri kapı ve kepenklerini kırdıkları mağazalardan hırsızlık yaptıkları görüldü. Şüphelilerin olaylar sırasında çalıntı otomobiller kullandığı belirlendi.

17 adrese eş zamanlı baskın yapıldı

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaklaşık beş ay süren teknik ve fiziki takibin ardından kimliklerini tespit ettikleri şüphelileri yakalamak için 15 Şubat 2022 tarihinde operasyon için düğmeye bastı. Kağıthane, Bağcılar, Pendik, Güngören, Bahçelievler ilçeleri ile Kocaeli'nde tespit edilen 17 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda 16 şüpheli gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

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11 hırsız tutuklandı

Polis soruşturması sonucu şüphelilerin sekiz işyeri, bir ev, iki otodan hırsızlık yaptıkları ayrıca iki otomobil çaldıkları belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken beş şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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