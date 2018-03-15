16 mart cuma namazı saat kaçta

Müslümanlar için büyük öneme sahip olan mübarek cuma namazı bu hafta da büyük bir katılımla kılınacak. Camileri dolduracak cemaat, "Cuma namazı saat kaçta?", "İstanbul, Ankara, İzmir'de Cuma namazı vakti" sorularının cevabını merak ediyor. Biz de sizler için Diyanet takvimine göre, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Antalya, Adana ve il il Cuma namazı saatlerini derledik. Haberimizde tüm illerdeki namaz saatlerini bulabilirsiniz.

16 Mart il il Cuma namazı saatleri

İstanbul: 13:19

Ankara: 13:03

İzmir: 13:26

Bursa: 13:19

Antalya: 13:12

Adana: 12:54

Konya: 13:05

16 Mart Cuma İstanbul'da Cuma namazı saati 13:19'da, Ankara'da 13:03'te, İzmir'de 13:26'de, Bursa'da 13:19, Antalya'da 13:12, Adana'da 12:54'te, Konya'da ise 13:05'te.

Gaziantep: 12:45

Şanlıurfa: 12:40

Kocaeli: 13:15

Mersin: 12:56

Diyarbakır: 12:34

Hatay: 12:50

Manisa: 13:25

Kayseri: 12:53

Samsun: 12:50

Balıkesir: 13:23

Kahramanmaraş: 12:47

Van: 12:21

Aydın: 13:23

Denizli: 13:18

Tekirdağ: 13:25

İl il namaz saatleri için tıklayınız

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah’ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır. (Cum’a, 62/9)

Cuma namazı ve mübarek Cuma günü

İslamiyet'te büyük değer verilen haftalık toplu ibadetin yapıldığı gün ve o gün ifa edilen ibadetin (namazın) adıdır Cuma. Cuma suresinde "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır." (Cum’a, 62/9) buyrulmaktadır.

Rabbim bizi özünden iman edip, gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Amin! Cumanız mübarek olsun.

Cuma sünnetleri nelerdir?

1- Güzel koku sürünmek sünnettir.

"Her Müslüman, Cuma günü yıkanmalı, misvaklanmalı ve güzel koku sürünmelidir." (Buharî)

2- Gusletmek

"Cuma namazı için gusletmek, güzel koku sürünmek, yeni, temiz giyinmek, saç, tırnak kesmek sünnettir. Tırnakları Cuma namazından önce veya sonra kesmek sünnettir. Namazdan sonra kesmek efdaldir." (Dürr-ül-muhtar)

3- Kehf Suresi okumak.

4- Peygamber Efendimize salavat getirmek.

5- Misvak kullanmak.

6- Temiz elbiseler giymek.

7- Sürme çekmek.

Cuma gününün sünnetleri...

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