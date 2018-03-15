Gündem16 mart cuma namazı saat kaçta
İSTANBUL

Cuma ezanı saat kaçta? 16 Mart Cuma namazı saatleri ve namaz vakitleri

16 mart cuma namazı saat kaçta

Yarın 16 Mart Cuma. Müslümanlar için büyük öneme sahip Cuma günlerinde camileri dolduracak olan vatandaşlar Cuma namazı saatlerini araştırıyor. Diyanet takvimine göre, 16 Diyanet takvimine göre İstanbul'da Cuma namazı saati 13:19'da, Ankara'da 13:03'de, İzmir'de ise 13:26'da. Haberimizde il il Cuma namazı ezan saatlerini bulabilirsiniz...

Haber MerkeziYeni Şafak
Cuma namazı bu haftada büyük bir katılımla kılınacak.
Cuma namazı bu haftada büyük bir katılımla kılınacak.

Müslümanlar için büyük öneme sahip olan mübarek cuma namazı bu hafta da büyük bir katılımla kılınacak. Camileri dolduracak cemaat, "Cuma namazı saat kaçta?", "İstanbul, Ankara, İzmir'de Cuma namazı vakti" sorularının cevabını merak ediyor. Biz de sizler için Diyanet takvimine göre, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Antalya, Adana ve il il Cuma namazı saatlerini derledik. Haberimizde tüm illerdeki namaz saatlerini bulabilirsiniz.

16 Mart il il Cuma namazı saatleri

İstanbul: 13:19

Ankara: 13:03

İzmir: 13:26

Bursa: 13:19

Antalya: 13:12

Adana: 12:54

Konya: 13:05

16 Mart Cuma İstanbul'da Cuma namazı saati 13:19'da, Ankara'da 13:03'te, İzmir'de 13:26'de, Bursa'da 13:19, Antalya'da 13:12, Adana'da 12:54'te, Konya'da ise 13:05'te.

Gaziantep: 12:45

Şanlıurfa: 12:40

Kocaeli: 13:15

Mersin: 12:56

Diyarbakır: 12:34

Hatay: 12:50

Manisa: 13:25

Kayseri: 12:53

Samsun: 12:50

Balıkesir: 13:23

Kahramanmaraş: 12:47

Van: 12:21

Aydın: 13:23

Denizli: 13:18

Tekirdağ: 13:25

İl il namaz saatleri için tıklayınız

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah’ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır. (Cum’a, 62/9)

Cuma namazı ve mübarek Cuma günü

İslamiyet'te büyük değer verilen haftalık toplu ibadetin yapıldığı gün ve o gün ifa edilen ibadetin (namazın) adıdır Cuma. Cuma suresinde "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır." (Cum’a, 62/9) buyrulmaktadır.

Rabbim bizi özünden iman edip, gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Amin! Cumanız mübarek olsun.

Cuma sünnetleri nelerdir?

1- Güzel koku sürünmek sünnettir.

"Her Müslüman, Cuma günü yıkanmalı, misvaklanmalı ve güzel koku sürünmelidir." (Buharî)

2- Gusletmek

"Cuma namazı için gusletmek, güzel koku sürünmek, yeni, temiz giyinmek, saç, tırnak kesmek sünnettir. Tırnakları Cuma namazından önce veya sonra kesmek sünnettir. Namazdan sonra kesmek efdaldir." (Dürr-ül-muhtar)

3- Kehf Suresi okumak.

4- Peygamber Efendimize salavat getirmek.

5- Misvak kullanmak.

6- Temiz elbiseler giymek.

7- Sürme çekmek.

Cuma gününün sünnetleri...

Milletimizin varoluş mücadelesi: Çanakkale Zaferi
GÜNDEM
Milletimizin varoluş mücadelesi: Çanakkale Zaferi

Güzel, anlamlı, güncel, resimli Cuma mesajları 16 Mart
GÜNDEM
Güzel, anlamlı, güncel, resimli Cuma mesajları 16 Mart

Çiftlik Bank'ın kurucusu hakkında ilginç detay: Bulaşıkçılık yapmış
Ekonomi

Çiftlik Bank'ın kurucusu hakkında ilginç detay: Bulaşıkçılık yapmış

Usulsüz faaliyetlerle çok sayıda kişiyi mağdur ederek kaçan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın bulaşıkçı olarak çalıştığı öne sürüldü. Eğlence mekanı sahibi Sabahyıldızı, Aydın hakkında "Bu kadar insanın mağdur edildiği bir organizasyonun başında bizim bulaşıkçı Mehmet Aydın'ın olmasına çok şaşırdık" dedi.
30 bin sivil Afrin'den ayrıldı
Dünya

30 bin sivil Afrin'den ayrıldı

Afrin'de terör örgütü PKK'nın kontrolündeki bölgelerden son 24 saat içerisinde 30 bin sivilin ayrıldı.
Osmanlı mezarlarının hilti ile yıkılmasına İBB müdahale etti
Gündem

Osmanlı mezarlarının hilti ile yıkılmasına İBB müdahale etti

Üsküdar'da bulunan Şeyh Devati Camisi Türbesi'nde yapılan restorasyon çalışmalarında yaşanan Osmanlı mezarlarının hilti ile kırılmasına vatandaşlarının şikayeti üzerine İBB ekipleri müdahale etti.
Gökten altın ve elmas yağdı!
Dünya

Gökten altın ve elmas yağdı!

Rusya’nın Sibirya bölgesi Yakut Cumhuriyetinde oldukça enteresan bir olay gerçekleşti. Bölgedeki madenlerden çıkartılan altın, platin ve pırlantaları nakletmesi gereken uçağın kapağı kalkış esnasında açıldı. Tonlarca değerli maden ve pırlanta etrafa saçıldı.

14 Mart Çarşamba reyting sonuçları: Sen Anlat Karadeniz mi Diriliş Ertuğrul mu?
Hayat

14 Mart Çarşamba reyting sonuçları: Sen Anlat Karadeniz mi Diriliş Ertuğrul mu?

14 Mart Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Sen Anlat Karadeniz, Total grubunda birinci olurken Diriliş Ertuğrul AB ve ABC1’de birinci oldu ve en yakın rakibi Sen Anlat Karadeniz’e fark attı. İşte 14 Mart Çarşamba reyting sonuçları...

KAPAT

YUKARI