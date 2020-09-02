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Gündem 16 yaşındaki Mahmuttan 21 gündür haber yok Aile yardım bekliyor
KONYA

16 yaşındaki Mahmut'tan 21 gündür haber yok: Aile yardım bekliyor

16 yaşındaki Mahmut'tan 21 gündür haber yok: Aile yardım bekliyor

Konya'nın Cihanbeyli ilçesindeki evinden çıktıktan sonra kaybolan Mahmut Çapıt'tan (16), 21 gündür haber alınamıyor. Cep telefonundan sürekli PUBG oynadığını söyleyen baba Baba Hacı Salih Çapıt (42), oğluyla ilgili kendilerine çok sayıda ihbar geldiğini ancak bir sonuç alamadıklarını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Mahmut Çapıt
Mahmut Çapıt

Konya'nın Cihanbeyli ilçesi Köprübaşı Mahallesi'ndeki evinden, 12 Ağustos Çarşamba gecesi kimlik kartını alıp çıkan Mahmut Çapıt, geri dönmedi. Ailesi de polis merkezine giderek, kayıp ihbarında bulundu. Cep telefonunu evde bırakan Çapıt her yerde aranırken, ailenin evine gelen bir kişi, oğullarını, 13 Ağustos sabahı Ankara yolu üzerinden alarak Ankara Otogarı yakınında bıraktığını anlattı.

Aramalarını bu bölgede yoğunlaşan polis, Çapıt'ın izine ulaşamadı. Oğlunun işten geldikten sonra cep telefonunda sürekli PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) adlı oyunu oynadığını ifade eden baba Çapıt, bu oyunda kandırılarak evden gitmiş olabileceğini söyledi.

Mahmut Çapıt

21 GÜNDÜR BULUNAMADI

Baba Hacı Salih Çapıt, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Oğlumdan halen haber yok. Bizimle ya da başka biriyle irtibat kurmadı. Ankara yolu üzerinde, Akşehir- Çay ilçesi yolu üzerinde görüldüğü yönünde ihbarlar var. Ancak ihbarlardan bir netice çıkmadı. 21 gündür haber alamıyoruz. Görenler lütfen ihbarda bulunsun. Oğlumuzun bulunmasını istiyoruz."
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