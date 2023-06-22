160'lı masa da kursan tokadı yersin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni dönemin ilk AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu. “Grubumuzun bu ilk toplantısı vesilesiyle bir kez daha, tarihimizin en kritik seçimlerinden birini zaferle taçlandıran herkese, her bir dava arkadaşıma, teşkilatımızın tüm mensuplarına buradan şükranlarımı sunuyorum” diyen Erdoğan, bu seçimlerde kendi teşkilatlarının yanında Cumhur İttifakı’nda beraber hareket ettikleri ortaklarının olağanüstü çaba harcadığını vurguladı. Erdoğan, “15 Temmuz gecesi FETÖ’cü darbecilere karşı direnirken meydanlarda kurduğumuz ittifakımızı hamdolsun

daha da güçlendirdik” dedi.

DEPREMZEDELERİN DESTEĞİNİ UNUTMAYACAĞIZ

Beraber ve omuz omuza mücadele verdiği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ve diğer parti genel başkanlarına teşekkür eden Erdoğan, “Cumhur İttifakı olarak bundan sonra da vatanımızın bekasını, milletimizin istiklal ve istikbalini en üstte tutmayı sürdüreceğiz. Zafere giden yolu ise dua ve destekleriyle aziz milletimiz döşemiştir. Deprem bölgesindeki kardeşlerimizin desteğini asla unutmayacağımızın bilinmesini istiyorum” diye konuştu.

YALANLA DOLANLA BİR YERE VARILMAZ

İslam dünyasından bir ülkenin temsilcisinin önceki gün ziyaretine geldiğini ve kendisine “Bizde AK Parti’ye çıkan oy yüzde 99” dediğini belirten Erdoğan, “Tabii bunlar bir şeyi gösteriyor. Ne diyorlar? ‘6’lı masa.’ Şimdi ne diyor? ‘Gerekirse 16’lı masa.’ Yetmez, bunu daha da artırman lazım. Masadaki ortakları çoğaltmak netice vermez. Bu millet irade ister, irade; bu millet eser ister, hizmet ister. Yalanla dolanla talanla bir yere varılmaz” ifadelerini kullandı.

KUMAR MASASINDAN ÖTEYE GEÇEMEDİ

Yaklaşık 1,5 sene önce muhalefetin bir masa kurduğunu, kıyıda kenarda kim varsa oy oranlarına bakmadan hepsini masaya topladığını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu: “Yaptıkları onca toplantının, görüşmenin sonunda millete proje namına elle tutulur tek bir şey sunamadılar. Adına ne derlerse desinler kurdukları masa, hiçbir zaman, bizzat kendi tarifleriyle bir kumar ve pazarlık masasından öteye geçemedi.”

UCUBE SİSTEMİ MİLLETE DAYATTILAR

“Bu masaya ben ‘kumar masası’ demedim. ‘Noter masası’ da demedim. Diyen kim? O masanın etrafındakiler. Olay bu kadar acı bu kadar basiretsiz ve neticesi de ortada. Güya parlamenter sisteme, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geri döneceklerdi ama 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısının olduğu, sabah erken kalkanın bakanlık kaptığı, hiçbir ilkenin, ahlaki çizgisinin bulunmadığı ucube bir sistemi millete dayattılar.”

Başörtüsüne anayasal teminat getirelim

qKemal Kılıçdaroğlu’na “Bay Bay Kemal, bizim vatandaşımızın hayat tarzıyla yakından uzaktan alakamız yoktur. O sizin derdiniz” diye tepki gösteren Erdoğan, şöyle devam etti: “Yeri geldi her zaman başörtüsüne saldırdığınız halde seçim kampanyasında milleti aldatmak için aldınız yanınıza bir iki tane başörtülü kızımızı veya kadınımızı, onlara rozet taktınız. ‘Bak işte biz de başörtülülerden yanayız’ dediler ama yalan, sahtekarlık yapıyorsunuz. Hadi gel. Ne dedik seçimi öncesi? Anayasa yapalım ve bu anayasada başörtüsü konusunu masaya yatıralım, bunu çıkaralım.”

BANGIR BANGIR ANLATACAĞIM

“Bak şimdi gene söylüyorum; eğer dürüstseniz, samimiyseniz yeni yasama döneminde başörtüsü meselesini anayasayla teminat altına alalım. Ama dürüst olmazsanız sadece grup toplantısı salonunda değil 780 bin kilometrekarelik vatan toprağında sizi milletimize bangır bangır anlatacağım. Kandil’den Pensilvanya’ya kadar terör baronlarının destek beyanlarına bir kez olsun itiraz ettiniz mi? Bay Bay Kemal sana söylüyorum; ettiniz mi? Ortakların itiraz etti mi? Hiçbirisi etmedi, edemezsiniz.”

UÇKURU KAPTIRMIŞSINIZ

“Niye? Dirsek temasınız var. Onlarla berabersiniz. Dürüst değilsiniz ve uçkuru kaptırmışsınız uçkuru. Küresel güç odaklarından aferin alabilmek adına toplumun bekasını tehdit eden LGBT belasını meşrulaştırmaya çalıştınız. Bay Bay Kemal, siz LGBT’cisiniz. Yanınızdakiler de LGBT’ci.”

160’lı masa da kursa sandıkta tokadı yer

Milletin özellikle muhalefetin zihniyetinde ve siyaset pratiğinde köklü bir değişim istediğini gösterdiğini ifade eden Erdoğan, “Seçmenden yükselen her itiraza, her eleştiriye kulak tıkayan, ‘tıpış tıpış oy vereceksiniz’ diye sürekli aday dayatan, halkın taleplerini, beklentilerini, isteklerini görmezden gelen vatandaşın kendilerine oy vermeye mecbur olduğu zannına kapılan, milli iradeyi ve milletin tercihlerini yok sayan kibirli zihniyet bir kez daha duvara toslamıştır. Başta CHP olmak üzere muhalefetin sandıktan çıkan mesajları doğru okuyup gereğini yerine getirmekten başka seçeneği yoktur. Muhalefet ya milli iradeyle barışacak ya da marjinalleşecektir. CHP Genel Başkanı değil 16’lı, 160’lı masa da kursa, sandıkta milletin tokadını yemekten kurtulamaz” değerlendirmesini yaptı.

Ucuz siyasi şovlara şahit olduk

Seçim kampanyası döneminde ilkokul müsameresini andıran ucuz siyasi şovlara şahit olduklarını belirten Erdoğan, “Milletin kendilerine layık görmediği unvanları tepe tepe kullanmaktan, daha sandıkların dörtte biri dahi açılmadan zafer ilan etmeye kadar nice skandalı yüzümüz kızararak izledik” diye konuştu. Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bulduğunuz iki tane belediye başkanı; onlarla beraber bunları yapmaya gayret ettiniz. Ne oldu? Neredeler şimdi? Kayıplar. Hadi şimdi onlarla beraber yine dolaş. Ben yalnız bir adres vereyim, iki tane koltuk yanına al, koltukların birini İstanbul’a birini de Ankara’ya ver. Onlar da o koltuklarda otursunlar çünkü bunlara cumhurbaşkanlığı koltuğu veremedin hiç olmazsa sözde genel başkan yardımcılığı koltuğu ver. Bütün bunları yapanlar belki utanmadı ama biz onların kendilerini düşürdüğü durumları görünce onlar adına inanın hicap duyduk.”

Kuyumcu titizliğinde çalışacağız

10 Mart’tan bu yana AK Parti’nin yaptığı çalışmalara ilişkin bir video izleten Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na seçim sonucu göndermesi yaptı. “Birileri koltuk peşinde koşarken biz farkımızı işte böyle gösterdik” diyen Erdoğan, “Birileri hazmetmekte zorluk çekse de karşımızdaki tablo şudur; Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda geçerli oyların 27 milyon 834 bin 589’unu alarak yüzde 52,18 oy oranıyla büyük bir zafer elde ettik. İnşallah şükran borcumuzu Kurban Bayramı’ndan sonra yapacağım ziyaretlerle bizzat ödeyeceğiz” diye konuştu. “27. döneme göre Meclis’teki sandalye sayısındaki farkı görmezden gelemeyiz. Milletimizin partimize verdiği mesaja kayıtsız kalamayız” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Mazeret aramadan, vatandaşı suçlamadan kendi iç muhasebemizi yapıyoruz. Kuyumcu titizliğinde yürüteceğiz çalışmaları” dedi.

Anayasa zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Ankara’da konutunda ziyaret etti. İki lider seçimlerden sonra ikinci kez bir araya geldi. Bahçeli’nin konutunda saat 14.10’da başlayan görüşme 45 dakika sürdü. İkilinin gündeminde yeni anayasa çalışmaları ve yerel seçimlerin olduğu öğrenildi.























