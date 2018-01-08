17 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı son bir haftada düzenlenen operasyonların bilançosunu açıkladı.

Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca 729 operasyon yapıldı. Terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 643 terör (PKK/KCK 112, DEAŞ 46, FETÖ/PDY 467, aşırı sol 18), 2 bin 344 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 101 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 3 bin 88 kişi gözaltına alındı.

Yapılan açıklamaya göre, 11 sağ, 6'sı teslim olan olmak üzere toplam 17 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

32 sığınak ve imha edildi

Yapılan kış operasyonları neticesinde, 9 ilde 32 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi.

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9'u ağır ve uzun namlulu (bir uçaksavar, bir makineli tüfek, 2 AT-4 füze, bir roketatar, 3 kalaşnikov, bir G-3) toplam 16 silah, 864 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 8 el bombası, 3 bin 451 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi. 9 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik 77 lde gerçekleştirilen bin 757 operasyonda, piyasa değeri 33 milyon 874 bin 490 TL olan, 3 bin 212 kilogram esrar, 516 kilogram eroin, bir kilogram kokain, bir kilogram sentetik kannabinoid maddesi, bir kilogram metamfetamin, 3 bin 759 adet uyuşturucu hap, bin 234 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

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Ayrıca piyasa değeri 5 milyon 138 bin 740 TL olan, 714 bin 620 adet kaçak sigara, 27 bin 280 litre akaryakıt ele geçirildi.

Bu operasyonlar kapsamında 2 bin 344 kişi gözaltına alındı.

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