Gündem 17 yaşındaki çocuk müşteri gibi bindiği taksiyi silah zoruyla gasp etti
SAMSUN

17 yaşındaki çocuk müşteri gibi bindiği taksiyi silah zoruyla gasp etti

Samsun’da bir çocuk, müşteri gibi bindiği ticari taksi şoförünü pompalı tüfekle tehdit ederek aracını gasp edip kaçtı. Şüpheli çocuk, polisin kovalamacası sonucu kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Merkezi İHA
17 yaşındaki çocuk müşteri gibi bindiği taksiyi silah zoruyla gasp etti
17 yaşındaki çocuk, yolcu olarak bindiği taksiyi silah zoruyla gasp etti.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre R.A. (17), durakta yolcu bekleyen U.T. idaresindeki 55 T 0064 plakalı ticari taksiye yolcu gibi bindi.

Çantasında bulunan pompalı tüfeği çıkartıp taksi şoförünün kafasına dayayan R.A, onu ölümle tehdit etti. Taksi ile bir süre ilerleyen R.A., şoförü Kışla Mahallesi’nde araçtan aşağı indirip direksiyona kendisi geçerek taksi ile kaçtı. Taksi şoförü U.T., 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunarak yardım istedi. Samsun polisi, gasp edilen taksiyi bulmak için alarma geçti. R.A. idaresindeki taksinin peşine düşen polis, kovalamaca sonucu Tepecik Mahallesi çevre yolu üzerinde onu durdurdu. Polis, R.A.’yı gasp ettiği taksi ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

R.A.’nın üzerinden biber gazı ve tüfeğe ait fişek, araçtan ise pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan R.A., Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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