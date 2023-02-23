18 gündür enkaz başında kızlarından geriye kalan hatıraların çıkarılmasını bekliyor: Ben rastgele ev aldım insanlar öyle yapmasın

Enkaz başında 18 gündür ölen kızlarından geriye kalan hatıraların çıkarılmasını bekleyen Hüseyin Keskin, "Aniden bir sarsıntı oldu. Her taraf yerle bir oldu. Deprem sırasında dışarıdaydım. Çocuklarım evdeydi. Enkaz altında kalan 2 çocuğum vefat etti. Diğer 3 çocuğum ve anneleri yaralı olarak kurtarıldı. İstanbul'a hastaneye kaldırıldılar. Doktorlar ile görüşüyorum. Çocuklarımın telefonları enkazda kaldı. Doktor bana, 'çocuk benim çocuğum, sen hiç tereddüt etme' diyor. Eşimin beli, çocuklarımın da ayağı kırık. Eşim ve çocuklarım oradalar. Beni de götüreceklerdi. Gitmedim. Enkaz başında bekliyorum. Devletimizden Allah razı olsun. Çok yardım ediyor. Hayatımda görmediğim yardımı burada gördüm. Çok destek oluyorlar. Ama içimde bir acı var. Dil ile tarif edilemez. Allah kimseyi evladı ile sınamasın. Dışarıdan eve geldiğimde çocuklarım koşuşurdu. 'Buyur baba, hoş geldin' derlerdi. Şimdi burada bekliyorum. Kimse aşağıya inmiyor. Çocuklarımın cenazesini yıkadık ve toprağa verdik" diye konuştu.