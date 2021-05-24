Meteoroloji açıkladı: 18 ilde yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İç kesimlerde sıcaklık artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde 2 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, Karadeniz kıyı kesiminde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yüksek kesimlerinde fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27

Parçalı ve az bulutlu 27 İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 26

Parçalı ve az bulutlu 26 İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Az bulutlu ve açık 34 Adana: Parçalı ve az bulutlu32

Parçalı ve az bulutlu32 Antalya: Az bulutlu ve açık 34

Az bulutlu ve açık 34 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 21

Parçalı ve çok bulutlu 21 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 19

Parçalı ve çok bulutlu 19 Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 31

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