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Meteoroloji açıkladı: 18 ilde yağış bekleniyor

Meteoroloji, 24 Mayıs Pazartesi günü (bugün) için hava durumu tahminlerini açıkladı. Son hava durumu değerlendirmelerine göre, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Haber Merkezi İHA
18 ile yağış geliyor! 24 Mayıs Pazartesi Meteoroloji hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İç kesimlerde sıcaklık artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde 2 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, Karadeniz kıyı kesiminde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yüksek kesimlerinde fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27
  • İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 26
  • İzmir: Az bulutlu ve açık 34
  • Adana: Parçalı ve az bulutlu32
  • Antalya: Az bulutlu ve açık 34
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 21
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 19
  • Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
  • Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 31

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