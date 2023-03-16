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18 Mart'ın seçilmesi tepki çekmişti: Kılıçdaroğlu HDP ziyaretinde geri adım attı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 18 Mart'ta yapması planlanan HDP ziyaretinin ertelendiği açıklandı. Kılıçdaroğlu'nun terör destekçisi HDP'yi ziyaret tarihi olarak 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nü seçmesi tepki çekmişti.

22:53 . 16/03/2023 Perşembe
AA
HDP'li Mithat Sancar - HDP'li Pervin Buldan - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

HDP'li Mithat Sancar - HDP'li Pervin Buldan - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 18 Mart cumartesi günü gerçekleştireceği HDP ziyareti ertelendi.

HDP'den alınan bilgiye göre, Kılıçdaroğlu'nun HDP Genel Merkezi'ne ziyareti, program yoğunluğundan dolayı ileri bir tarihe alındı.

Seçilen tarih tepki çekmişti

Kılıçdaroğlu'nun bu geri adımında gösterilen tepkilerin etkili olduğu düşünülüyor.

CHP liderinin terör destekçisi HDP'ye yapmayı planladığı ziyaret için Çanakkale Savaşı'nda destan yazan kahraman şehitlerimizin anısına 'Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' olarak belirlenen 18 Mart'ın seçilmesi kamuoyunda tepki çekmişti.



#18 Mart
#Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
#Kemal Kılıçdaroğlu
#HDP ziyaret
#CHP
1 saat önce
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18 Mart'ın seçilmesi tepki çekmişti: Kılıçdaroğlu HDP ziyaretinde geri adım attı
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