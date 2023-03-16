18 Mart'ın seçilmesi tepki çekmişti: Kılıçdaroğlu HDP ziyaretinde geri adım attı

HDP'li Mithat Sancar - HDP'li Pervin Buldan - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 18 Mart cumartesi günü gerçekleştireceği HDP ziyareti ertelendi.
HDP'den alınan bilgiye göre, Kılıçdaroğlu'nun HDP Genel Merkezi'ne ziyareti, program yoğunluğundan dolayı ileri bir tarihe alındı.
Seçilen tarih tepki çekmişti
Kılıçdaroğlu'nun bu geri adımında gösterilen tepkilerin etkili olduğu düşünülüyor.
CHP liderinin terör destekçisi HDP'ye yapmayı planladığı ziyaret için Çanakkale Savaşı'nda destan yazan kahraman şehitlerimizin anısına 'Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' olarak belirlenen 18 Mart'ın seçilmesi kamuoyunda tepki çekmişti.