18 yıl cezayı duyunca adliyeden kaçmaya çalıştı!

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Spil Dağı'nda kardelenler açtı: Zarar verene 73 bin 747 TL ceza kesilecek

Genel olarak Kuzey ve Doğu Anadolu'da yetişen ve baharı müjdeleyen kardelen çiçekleri, 1517 rakımlı Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda kar altından kendini gösterdi. Milli park içinde doğal bitki örtüsünü tahrip eden ve endemik bir bitki türü olan kardelenlere zarar verenlere ise 73 bin 747 TL ceza kesileceği belirtildi.