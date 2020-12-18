18 yıl önce kayınbiraderine vekalet verdi: Arazisini çocuklarına kiraya verdiğini öğrendi Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde İzzet Çelebi, 18 yıl önce vekalet verdiği kayınbiraderi A.K.'nin 765 dönümlük arazisini kendi çocuklarına 15 yıllığına kiraya verdiğini öğrenince başlattığı hukuk mücadelesini 6 yılın sonunda kazandı. Mahkeme, A.K.'nin 415 bin TL ecrimisil, 140 bin TL irat olmak üzere 555 bin TL ödemesine karar verdi.

Haber Merkezi 18 Aralık 2020, 14:09 Son Güncelleme: 18 Aralık 2020, 16:56 DHA