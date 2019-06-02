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Gündem 185 bin polis ve jandarma denetimde
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ANKARA

185 bin polis ve jandarma denetimde

İçişleri Bakanlığı bayram süresince yollarda 185 bin jandarma ve emniyet trafik ekipleri görevlendirdi. Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda trafik denetimine katılan İçişleri Bakanı Soylu, kaza riskine karşı uyarılarda bulundu, çocuklara hediyeler verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyaran Süleyman Soylu, durdurulan bir otobüste vatandaşlarla bayramlaştı.
Sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyaran Süleyman Soylu, durdurulan bir otobüste vatandaşlarla bayramlaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk yaşanan İstanbul-Bolu güzergahında helikopterle havadan trafik denetimi yaptı. Esentepe bölgesinde ekiplerle sahur yemeği yiyen Soylu, daha sonra Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Gerede-Karabük istikametinde gerçekleştirilen yol uygulamasına katıldı. Soylu, burada Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Aydın Aksoy'dan bilgi aldı. Uygulama kapsamında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcularla sohbet eden Soylu, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

Süleyman Soylu

HEDEF SIFIR CAN KAYBI

Bayramı sıfır can kaybıyla atlatmayı ümit ettiklerini söyleyen Soylu, şöyle konuştu: “185 bin jandarma ve emniyet trafik ekiplerimiz bayram sonuna kadar yoldalar. Bir özet vermem gerekirse her gün 9 bin trafik ekibi çalışacak. Türkiye'nin özellikle trafik kazaları açısından en riskli alanlarında saha kontrolleri ve denetimler yapılacak. Burada D-100'deyiz, Bolu Gerede istikametindeyiz ve özellikle perşembe gününden başlayan bayram seyahatleri bugün biraz daha kendisini yoğunlaştırdı. Ama şu ana kadar çok anormal bir durum söz konusu değil.”

HATAYA KIRMIZI DÜDÜK

Geçen yıl başlayan 'Hatalı sürücüye kırmızı düdük' uygulamasının bu bayram da sürdüğünü aktaran Soylu, "Yine kırmızı düdük veriyoruz. Ama şimdi çocuklarımıza bir de karne veriyoruz. Sürücü kimse o sürücünün emniyet kemeri, takip mesafesi, hız limitleri, cep telefonu bütün bunları baştan aşağıya işaretleyecek. Onu bize gönderirse biz de onlara hediye göndereceğiz. Çocuklarımızla beraber trafikte 1 yıldır iyi sonuç aldık. Biz bu bayramda da aynı çocuklarımızın ortaya koyduğu bu dikkatin devam ederek sonuçların da güzel olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

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  • Önlemler alındı
  • Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla milyonlarca vatandaşın yola çıkacağını ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, kara yolları başta olmak üzere demir, deniz ve hava yollarında tüm önlemleri aldıklarını belirtti. TCDD’nin bayram dolayısıyla Ankara-İstanbul hattında ilave yüksek hızlı tren seferleri yapılacağı bilgisini veren Turhan, hava ve deniz yollarında da ek seferlerin konulduğunu vurguladı. Turhan, “Trafik kurallarına bayramda daha da özen gösterilmeli. Kimsenin bayramı acıya dönüşmesin” dedi.

Bu bayram kaza haberi yapmayalım
GÜNDEM
Bu bayram kaza haberi yapmayalım
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