19 aracı bir araya getirdi: 'Kargocunun evlilik teklifi böyle olur'

Elazığ’da kargoculuk yapan Batuhan Doğan (22), dünya evine girmeyi düşündüğü kız arkadaşına alışılagelmişin dışında bir evlilik teklifi yaptı. Kendisi gibi kargocu olan 19 arkadaşıyla anlaşan Doğan, Elazığ Öğretmenevi önünde her arabaya bir harf gelecek şekilde ’Benimle evlenir misin’ yazdırdı.
Gelin adayı, olaydan habersiz alana giriş yaptıktan sonra meşaleler eşliğinde Batuhan Doğan evlilik teklifini yaptı ve evet yanıtını aldı.
Alanda bulunan vatandaşlar da evet cevabı sonrası alkışlarla genç çifte mutluluklar diledi.
KARGOLARI AYIRIRKEN AKLINA GELDİ
Alışılagelmişin dışında yapılan evlilik teklifinin kargoları hazırlarken aklına geldiğini belirten Batuhan Doğan, ’’Kargoları ayırırken böyle bir teklif yapmak aklıma geldi. Arabaları yan yana dizip üstüne ’Benimle evlenir misin’ yazıp, güzel bir evlilik teklifi yapacağımı düşündüm. Şaşırdı tabi ki hiç haberi yoktu. Alana getirdiğim zaman hiç haberi yoktu. Böyle bir şey yapacağımı düşünmüyordu. Kargocunun evlilik teklifi böyle olur. Güzel oldu” dedi.