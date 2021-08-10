Gündem 19 aracı bir araya getirdi Kargocunun evlilik teklifi böyle olur
ELAZİĞ

19 aracı bir araya getirdi: 'Kargocunun evlilik teklifi böyle olur'

Elazığ’da kargoda çalışan Batuhan Doğan, müstakbel eşi Cansu Tosun’a sıra dışı bir evlilik teklifinde bulundu. 19 aracı yan yana getirip her araca bir harf gelecek şekilde ’Benimle evlenir misin’ yazdıran Doğan, aldığı ’evet’ yanıtı ile mutluluğuna mutluluk kattı.

Haber Merkezi İHA
19 aracı bir araya getirdi: Kargocunun evlilik teklifi böyle olur
Doğan, kendisi gibi kargocu olan 19 arkadaşıyla anlaşarak alanda topladı.

Elazığ’da kargoculuk yapan Batuhan Doğan (22), dünya evine girmeyi düşündüğü kız arkadaşına alışılagelmişin dışında bir evlilik teklifi yaptı. Kendisi gibi kargocu olan 19 arkadaşıyla anlaşan Doğan, Elazığ Öğretmenevi önünde her arabaya bir harf gelecek şekilde ’Benimle evlenir misin’ yazdırdı.

Gelin adayı, olaydan habersiz alana giriş yaptıktan sonra meşaleler eşliğinde Batuhan Doğan evlilik teklifini yaptı ve evet yanıtını aldı.

Alanda bulunan vatandaşlar da evet cevabı sonrası alkışlarla genç çifte mutluluklar diledi.


KARGOLARI AYIRIRKEN AKLINA GELDİ

Alışılagelmişin dışında yapılan evlilik teklifinin kargoları hazırlarken aklına geldiğini belirten Batuhan Doğan, ’’Kargoları ayırırken böyle bir teklif yapmak aklıma geldi. Arabaları yan yana dizip üstüne ’Benimle evlenir misin’ yazıp, güzel bir evlilik teklifi yapacağımı düşündüm. Şaşırdı tabi ki hiç haberi yoktu. Alana getirdiğim zaman hiç haberi yoktu. Böyle bir şey yapacağımı düşünmüyordu. Kargocunun evlilik teklifi böyle olur. Güzel oldu” dedi.

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