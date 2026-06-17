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19 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

19 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

17:1917/06/2026, Çarşamba
AA
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Kuvvetli yağışa dikkat
Kuvvetli yağışa dikkat

Yurdun iç batı kesimlerinde yarın beklenen yerel kuvvetli yağış nedeniyle 19 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın öğle saatlerinden sonra yurdun iç batı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Yağışların; İç Ege (Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya, Uşak illeri ile İzmir, Aydın ve Manisa'nın doğusu, Muğla'nın iç kesimleri), Batı Akdeniz'in iç kesimleri (Antalya'nın iç kesimleri ile Isparta ve Burdur), İç Anadolu'nun batısı (Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batısı) ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu ile Sinop'un iç kesimleri) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Yetkililer; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.




#yağış
#sarı kodlu uyarı
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#sağanak yağış
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