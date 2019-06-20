Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem Meteorolojiden 19 ile yeni kuvvetli yağış uyarısı
ADANA KAYSERİ

19 ile yeni kuvvetli yağış uyarısı! Kayseri, Sivas, Ankara, İzmir, İstanbul, Adana, Mersin, Rize hava durumu

Meteorolojiden 19 ile yeni kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat, Çorum, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Adana, Mersin için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden yapılan son hava durumu duyuruna göre, İç Anadolu'nun doğusunda (Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat) sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Orta Karadeniz (Çorum, Amasya, Tokat, Ordu'nun iç kesimleri) ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Gümüşhane ve Bayburt) görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak da yerel olarak kuvvetli olacak.

Adana ve Mersin'e de uyarı yapıldı

Meteorolojiden yapılan başka bir uyarıya göre ise, Mersin'in iç kesimleri (Çamlıyayla, Toroslar, Mezitli) ve Adana'nın iç kesimlerinde (Kozan, İmamoğlu, Pozantı, Karaisalı, Aladağ) bugün beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar (saat 13:10-19:00) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

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