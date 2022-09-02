​19. İmam Hatipliler Kurultayı yarın Sivas’ta başlıyor

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği İmam Hatipliler Kurultayının 19.’su Sivas’ta yapılacak. Sivas İmam Hatipliler Derneği ev sahipliğinde 3-4 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek kurultaya Türkiye genelindeki tüm il ve ilçe imam hatip dernek başkanları, okul müdürleri ve eğitimciler iştirak edecek.

19. İmam Hatipliler Kurultayı, 3-4 Eylül 2022 tarihlerinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ve Cumhuriyet Üniversitesi desteği ve ev sahipliğindeki kurultaya 81 il ve ilçede yer alan 600 civarındaki imam hatip derneği temsilcisi katılacak. Kurultayda; eğitimciler, akademisyenler ve STK temsilcileri yılın değerlendirmesini yaparak önümüzdeki dönemin planları üzerinde duracak.

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Ali Erbaş’tan Kapanış Dersi: Ahde Vefa

Sivas İmam Hatipliler Derneği Başkanı Hüseyin Duman’ın selamlama konuşmasıyla başlayan kurultayın açılış oturumunda İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katılımcılara hitap edecek. ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan’ın yılın şiarını açıklamasının ardından ise İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez “Biz, Va’dimiz, Ahdimiz ve Misakımız” başlığıyla açılış dersini gerçekleştirecek. MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül’ün “Geleceğin İnşasında İmam Hatip Neslinin Rolü” üzerine konuşmasından sonra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Genel Değerlendirme ve Geleceğe Bakışlar” konulu konuşmasını yapacak. Kurultayın ikinci gününde ise Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Ahde Vefa” konulu kapanış oturumunu gerçekleştirecek.

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Her yıl farklı bir şehirde yapılıyor

Kurultaylar, hem geçmiş dönemi değerlendirme ve eksikleri tespit etme hem de gelecek döneme ilişkin projeksiyon belirleme amacı taşıyor. Aynı zamanda tüm camianın bir araya gelerek sorunları ve çözüm önerilerini tartıştığı geniş bir istişare zemini sunuyor. İlk yola çıktığı 2005 yılından itibaren her yıl bir imam hatip derneği ev sahipliğinde farklı bir şehirde yapılan kurultayın ev sahipliğini bu kez Sivas İmam Hatipliler Derneği üstleniyor. 600 il ve ilçe derneği temsilcilerinden oluşan yaklaşık 1500 kişilik bir katılımla gerçekleştirilen kurultaylar daha önce de Aksaray, Nevşehir, Malatya, Antalya, İzmir, Kahramanmaraş imam hatip dernekleri ev sahipliğinde bu şehirlerde gerçekleştirilmişti.

Sonuç bildirgesi açıklanacak

Kurultay sonunda camianın eğitimle ilgili çeşitli konularda görüşlerini içeren ve bir manifesto niteliği taşıyan sonuç bildirgeleri açıklanıyor. Her yıl eğitim dönemi başında açıklanan yılın şiarı da kurultaylarda duyuruluyor. Bir yıl boyunca belirlenen şiar üzerine hem ÖNDER Genel Merkezi hem de il ve ilçe dernekleri olarak Türkiye genelinde çalışmalar yapılıyor. 2015 yılında Nitelikli Yenilik kavramıyla başlayan yılın şiarı geleneği, daha sonra İstikamet Üzere, Samimiyetle, Bilgi ve Hikmetle, Ehliyet ve Liyakatle, Basiret ve Ferasetle son olarak da Adalet ve Merhametle kavramlarıyla devam ediyor.