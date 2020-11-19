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19 Kasım hava durumu raporunda 3 il için kar uyarısı! Erzincan, Tunceli, Ardahan, Antalya hava durumu

Meteoroloji'den üç il için kar uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19 Kasım'a ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Çok sayıda vatandaş yeni günde havanın durumunun nasıl olacağını merak ederken, Meteoroloji'nin tahminlerine göre Antalya'nın batı kesimleri ile Muğla çevrelerinde bugün kuvvetli sağanak, Erzincan, Tunceli ve Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor. İşte il il Türkiye genelinde hava durumu..

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Ege ve Akdeniz bölgeleri, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Ordu ve Ardahan çevreleri, İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey kıyıları, Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yağış öngörülüyor.

İL İL HAVA DURUMU

KAR BEKLENİYOR

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyıları ile Muğla çevrelerinde gök gürültülü sağanak, Erzincan, Tunceli ve Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, akşam saatlerine kadar Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinde seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi
GÜNDEM
Meteorolojiden sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi
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