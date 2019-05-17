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Gündem 19 Mayısın 100 yıl törenleri Kılıçdaroğlu kabul etti Akşener reddetti
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POLİTİKA

Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığının 19 Mayıs törenlerine katılmayacak

19 Mayıs'ın 100. yıl törenleri: Kılıçdaroğlu kabul etti Akşener reddetti

Cumhurbaşkanlığı'nca 19 Mayıs'ın Samsun'daki 100. yıl törenlerine davet edilen İyi Parti Lideri Merak Akşener'in 'daha önceden belirlenmiş programları' nedeniyle katılım göstermeyeceği öğrenildi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkalığı'nın davetini kabul etmiş ve Samsun'daki törenlere katılacağını duyurmuştu.

Haber Merkezi Diğer
İyi Parti Genel Başkanı Akşener.
İyi Parti Genel Başkanı Akşener.

Cumhurbaşkanlığı'nca 19 Mayıs'ın Samsun'daki 100. yıl törenlerine davet edilen İyi Parti Lideri Merak Akşener'in 'daha önceden belirlenmiş programları' nedeniyle katılım göstermeyeceği öğrenildi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkalığı'nın davetini kabul etmiş ve Samsun'daki törenlere katılacağını duyurmuştu.

MHP Lideri'nin programın görünmüyor

Törenlere katılıp katılmayacağı merak edilen bir diğer isim de MHP Lideri Devlet Bahçeli.

Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre Bahçeli'nin programında henüz Samsun'a ilişkin bir seyahat görünmüyor, ancak mevcut durumun nihai karar olmadığı bildiriliyor.
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