19 Mayıs'ın 100. yıl törenleri: Kılıçdaroğlu kabul etti Akşener reddetti

Cumhurbaşkanlığı'nca 19 Mayıs'ın Samsun'daki 100. yıl törenlerine davet edilen İyi Parti Lideri Merak Akşener'in 'daha önceden belirlenmiş programları' nedeniyle katılım göstermeyeceği öğrenildi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkalığı'nın davetini kabul etmiş ve Samsun'daki törenlere katılacağını duyurmuştu.

MHP Lideri'nin programın görünmüyor

Törenlere katılıp katılmayacağı merak edilen bir diğer isim de MHP Lideri Devlet Bahçeli.

Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre Bahçeli'nin programında henüz Samsun'a ilişkin bir seyahat görünmüyor, ancak mevcut durumun nihai karar olmadığı bildiriliyor.