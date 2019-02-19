19 Şubat 2019 Salı gün sonu haberleri

Gayda sanatçısı olan Andrew Shilliday, Çok fazla acı çektim, işlerin iyiye gitmeyeceğini düşünmüştüm. Tam zamanlı olarak gayda dersleri veriyorum ve bu benim geçim kaynağımdı. Bir daha asla gayda çalamamaktan ve gayda çalmayı öğretememekten çok korktum dedi.