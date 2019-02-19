19 Şubat 2019 Salı gününün en önemli gelişmeleri ve haberleri
19 Şubat 2019 Salı gün sonu haberleri
TBMM, 24 Şubat Pazar günü yeni TBMM Başkanı'nı seçecek. Cumhur İttifakı 51 ile genişledi Köprü ceza iadeleri için son 10 gün. Nöbetçi noter uygulaması başlıyor. 19 Şubat 2019 Salı gününün öne çıkan haberlerini derledik.
Cumhur ittifakı genişliyor: 17 ilde MHP 4 ilde AK Parti adaylarını geri çekti
Yerel seçimlerle ilgili takvime göre listelerin hazırlanması için 19 Şubat son gün olarak belirlenmişti. Listelerin teslim edilmesine kısa bir süre kala AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı'nda yeni gelişmeler yaşandı. Her iki partide bazı illerde adaylarını çekti. Buna göre MHP, Çanakkale, Burdur ve Sinop'ta belediye başkanı adayını çekti. AK Parti de Kars, Kırklareli ve Iğdır'da daha önce isimlerini açıkladığı adayların seçime girmeyeceğini ve söz konusu bölgelerde MHP'nin destekleneceğini duyurdu. Bolu ve Bilecik'te de Cumhur İttifakı ortak aday çıkarak. Böylelikle Cumhur İttifakı 51 ile genişledi, 44 ilde AK Parti, 7 ilde ise MHP aday göstermiş oldu.
Araç sahipleri dikkat: Köprü ceza iadeleri için son 10 gün
2 Kasım 2016-31 Aralık 2018 döneminde 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerindenyasak olduğu halde geçiş yapılması nedeniyle ödenen idari para cezalarının iadesine yönelik tanınan başvuru tarihi 28 Şubat'ta sona eriyor.
Nöbetçi noter uygulaması başlıyor
Adalet Bakanı Gül, noterlerin çalışma şartlarına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. "Çok yakın zamanda nöbetçi noter uygulamasını ülkemizde görmeye başlayacağız" diyen Adalet Bakanı, "İlk olarak nöbetçi noter uygulamasına cumartesi ve pazarla başlayacağız. Sonra da hafta içi belli saatlere kadar kapsamı genişletilebilir" şeklinde konuştu.
Meclis yeni başkanını seçecek
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın, TBMM Başkanlığından istifasına ilişkin yazısı TBMM Genel Kurulu'nda okundu. Yıldırım'dan boşalan TBMM Başkanlığının seçimi ise partilerin aday gösterme süresinin bitiminden itibaren 5 günde tamamlanacak. Meclis Genel Kurulu, 24 Şubat Pazar günü yeni TBMM Başkanı'nı seçecek.
Tarihi krizin üzerinden 18 yıl geçti
Milli Güvenlik Kurulunda 19 Şubat 2001'de Anayasa kitapçığının fırlatılmasıyla 18 yıl önce devletin zirvesinde yaşanan olay, ülke tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini tetikledi.
Binali Yıldırım: Yavaş konuşurum soyadım gibi iş yaparım
TBMM Başkanlığı görevini bugün itibariyle bırakan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ankara'dan yüksek hızlı trenle İstanbul'a geldi. Yıldırım, "Gelmemiz gereken yere geldik. Yavaş konuşurum ama soyadım gibi iş yaparım. Bizi biz yapan şehre hizmet etmeye geldim" dedi.
Honda'dan yeni açıklama: Türkiye'den çıkmıyoruz
Honda'nın Türkiye'den çıkacağına yönelik haberlere ilişkin Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer'den açıklama geldi. Honda'nın Türkiye'den çıkmayacağını dile getiren Kılıçer, şirketin Türkiye'deki faaliyetlerine devam etmeyi planladığını kaydetti.
İdris Naim Şahin Saadet Partisi'nin Ordu adayı oldu
İYİ Parti'den aday olamayan İdris Naim Şahin, Saadet Partisi'nin Ordu Büyükşehir Belediye başkan adayı oldu.