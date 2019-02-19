Gündem 19 Şubat 2019 Salı gün sonu haberleri
İSTANBUL

​19 Şubat 2019 Salı gününün en önemli gelişmeleri ve haberleri

19 Şubat 2019 Salı gün sonu haberleri

TBMM, 24 Şubat Pazar günü yeni TBMM Başkanı'nı seçecek. Cumhur İttifakı 51 ile genişledi Köprü ceza iadeleri için son 10 gün. Nöbetçi noter uygulaması başlıyor. 19 Şubat 2019 Salı gününün öne çıkan haberlerini derledik.

Haber Merkezi Yeni Şafak
19 Şubat 2019 Salı gün sonu haberleri
19 Şubat 2019 Salı gün sonu haberleri
  • Cumhur ittifakı genişliyor: 17 ilde MHP 4 ilde AK Parti adaylarını geri çekti
  • Yerel seçimlerle ilgili takvime göre listelerin hazırlanması için 19 Şubat son gün olarak belirlenmişti. Listelerin teslim edilmesine kısa bir süre kala AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı'nda yeni gelişmeler yaşandı. Her iki partide bazı illerde adaylarını çekti. Buna göre MHP, Çanakkale, Burdur ve Sinop'ta belediye başkanı adayını çekti. AK Parti de Kars, Kırklareli ve Iğdır'da daha önce isimlerini açıkladığı adayların seçime girmeyeceğini ve söz konusu bölgelerde MHP'nin destekleneceğini duyurdu. Bolu ve Bilecik'te de Cumhur İttifakı ortak aday çıkarak. Böylelikle Cumhur İttifakı 51 ile genişledi, 44 ilde AK Parti, 7 ilde ise MHP aday göstermiş oldu.

Cumhur ittifakı genişliyor: 17 ilde MHP 4 ilde AK Parti adaylarını geri çekti
GÜNDEM
Cumhur ittifakı genişliyor: 17 ilde MHP 4 ilde AK Parti adaylarını geri çekti
  • Araç sahipleri dikkat: Köprü ceza iadeleri için son 10 gün
  • 2 Kasım 2016-31 Aralık 2018 döneminde 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerindenyasak olduğu halde geçiş yapılması nedeniyle ödenen idari para cezalarının iadesine yönelik tanınan başvuru tarihi 28 Şubat'ta sona eriyor.

Araç sahipleri dikkat: Köprü ceza iadeleri için son 10 gün
EKONOMİ
Araç sahipleri dikkat: Köprü ceza iadeleri için son 10 gün
  • Nöbetçi noter uygulaması başlıyor
  • Adalet Bakanı Gül, noterlerin çalışma şartlarına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. "Çok yakın zamanda nöbetçi noter uygulamasını ülkemizde görmeye başlayacağız" diyen Adalet Bakanı, "İlk olarak nöbetçi noter uygulamasına cumartesi ve pazarla başlayacağız. Sonra da hafta içi belli saatlere kadar kapsamı genişletilebilir" şeklinde konuştu.

Nöbetçi noter uygulaması başlıyor
GÜNDEM
Nöbetçi noter uygulaması başlıyor
  • Meclis yeni başkanını seçecek
  • AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın, TBMM Başkanlığından istifasına ilişkin yazısı TBMM Genel Kurulu'nda okundu. Yıldırım'dan boşalan TBMM Başkanlığının seçimi ise partilerin aday gösterme süresinin bitiminden itibaren 5 günde tamamlanacak. Meclis Genel Kurulu, 24 Şubat Pazar günü yeni TBMM Başkanı'nı seçecek.

Meclis yeni başkanını seçecek
GÜNDEM
Meclis yeni başkanını seçecek
  • Tarihi krizin üzerinden 18 yıl geçti
  • Milli Güvenlik Kurulunda 19 Şubat 2001'de Anayasa kitapçığının fırlatılmasıyla 18 yıl önce devletin zirvesinde yaşanan olay, ülke tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini tetikledi.

Tarihi krizin üzerinden 18 yıl geçti
GÜNDEM
Tarihi krizin üzerinden 18 yıl geçti
  • Binali Yıldırım: Yavaş konuşurum soyadım gibi iş yaparım
  • TBMM Başkanlığı görevini bugün itibariyle bırakan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ankara'dan yüksek hızlı trenle İstanbul'a geldi. Yıldırım, "Gelmemiz gereken yere geldik. Yavaş konuşurum ama soyadım gibi iş yaparım. Bizi biz yapan şehre hizmet etmeye geldim" dedi.

Binali Yıldırım: Yavaş konuşurum soyadım gibi iş yaparım
GÜNDEM
Binali Yıldırım: Yavaş konuşurum soyadım gibi iş yaparım
  • Honda'dan yeni açıklama: Türkiye'den çıkmıyoruz
  • Honda'nın Türkiye'den çıkacağına yönelik haberlere ilişkin Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer'den açıklama geldi. Honda'nın Türkiye'den çıkmayacağını dile getiren Kılıçer, şirketin Türkiye'deki faaliyetlerine devam etmeyi planladığını kaydetti.

Honda'dan yeni açıklama: Türkiye'den çıkmıyoruz
EKONOMİ
Honda'dan yeni açıklama: Türkiye'den çıkmıyoruz
  • İdris Naim Şahin Saadet Partisi'nin Ordu adayı oldu
  • İYİ Parti'den aday olamayan İdris Naim Şahin, Saadet Partisi'nin Ordu Büyükşehir Belediye başkan adayı oldu.

İdris Naim Şahin Saadet Partisi'nin Ordu adayı oldu
GÜNDEM
İdris Naim Şahin Saadet Partisi'nin Ordu adayı oldu

Binali Yıldırım: Yavaş konuşurum soyadım gibi iş yaparım
OYNAT 00:23
Binali Yıldırım: Yavaş konuşurum soyadım gibi iş yaparım
TBMM Başkanlığı görevini bugün itibariyle bırakan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ankara'dan yüksek hızlı trenle İstanbul'a geldi. Seçi sürecinde birçok ilçeyi ziyaret edeceğini dile getiren Yıldırım, 'Yavaş konuşurum ama soyadım gibi iş yaparım' dedi.
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CHP vatandaşla dalga geçti
OYNAT 00:25
CHP vatandaşla dalga geçti
İstanbul'daki bir tanzim satış noktasından ucuza sebze alanların olduğu yere yanaşan CHP seçim otobüsünden Barış Manço'nun 'domates, biber, patlıcan' şarkısı çalınarak vatandaşlarla adeta dalga geçildi.
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Tarihi krizin üzerinden 18 yıl geçti
OYNAT 02:01
Tarihi krizin üzerinden 18 yıl geçti
Milli Güvenlik Kurulunda 19 Şubat 2001'de Anayasa kitapçığının fırlatılmasıyla 18 yıl önce devletin zirvesinde yaşanan olay, ülke tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini tetikledi.
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Kaptığı amip hayatını kararttı
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Vücudunda döküntü şikayetiyle doktorun kapısını çalan Andrew Shilliday'da sistemik skleroz tespit edildi. Genç adamın el ve ayak parmakları birden siyahlaşmaya başladı, onu neredeyse ölüme götürecek olan kangren anlaşıldıktan sonra da el ve ayak parmakları kesildi.
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İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; sistemik skleroz, bağ dokusunun kalınlaşmasına neden olarak, kan akışını yavaşlatarak, kangreni tetikliyor. Shilliday, hayatını alt üst eden bu hastalık yüzünden hayatının sekiz ayını hastanede geçirdi.
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Parmakları kesilen Andrew Shilliday, yeniden yürümeyi öğrenmek zorunda kaldığını belirtti.
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Hastalığı hakkında açıklama yapan Shilliday, El parmaklarımın ve ayak parmaklarımın renginin değişmeye başladığını görünce, durumumun ciddi olduğunu anlamıştım dedi.
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Gayda sanatçısı olan Andrew Shilliday, Çok fazla acı çektim, işlerin iyiye gitmeyeceğini düşünmüştüm. Tam zamanlı olarak gayda dersleri veriyorum ve bu benim geçim kaynağımdı. Bir daha asla gayda çalamamaktan ve gayda çalmayı öğretememekten çok korktum dedi.
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Yeniden yürümeyi öğrenen Shilliday, gayda tutkusundan asla vazgeçmedi ve kendisi için özel geliştirilmiş gayda sayesinde eski günlerine geri döndü.
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İlk olarak 1986 yılında keşfedilen Balamuthia mandrillaris tipi amip bugüne kadar yalnızca 200 kişide görüldü. Yüzde 89 oranında öldürücü olduğu bilinen Balamuthia mandrillaris'in etkileri haftalar hatta aylar sonra ortaya çıkıyor.
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Kaptığı amip hayatını kararttı
Elleriyle para kazanan gayda sanatçısı Andrew Shilliday, önce döküntü şeklinde ellerinde çıkan lekelerin zamanla siyahlaşmaya başlamasıyla doktorun kapısını çaldı. Bir amip kaptığı ortaya çıkan genç adamın hayatı, hastalığı yüzünden alt üst oldu.

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Sıcak çay içenlerin dikkatine
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Çin’de yapılan bir çalışmada alkol ve sigara kullanımıyla birlikte sıcak çay içilmesi durumunda yemek borusu kanseri riskinin 5 kat arttığı ortaya çıkarıldı.
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Çin’de 450 bin kişi üzerinde yapılan prospektif (ileriye dönük) bir çalışmada, her gün sıcak çay içip yine her gün 15 gram üzerinde alkol tüketenler ile haftada bir defadan az alkol kullananların yemek borusu kanseri bakımından karşılaştırıldığına dikkat çekiliyor.
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Sadece sıcak çay içenlerde ise böyle bir risk artışı bulunmadığı belirtiliyor.
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Çalışma daha önce hiç kanser saptanmamış 30 – 79 yaş arasındaki popülasyonda gerçekleştirildi. Bu çalışma grubunda 9 yıllık çalışma süresi içinde bin 731 yemek borusu kanseri saptandığına dikkat çekiyor.
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Çin Medikal Bilimler Akademisi’ne bağlı Çin Kadori Biobank Çalışma Grubu tarafından yapılan çalışma, Çin Yerel Etik Kurulu ile Oxford Üniversitesi Etik Kurulu’ndan da onay almış ve prestijli bir dergi olan “Annals of İnternal Medicine” de yayınlanmış.
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Çalışmayı gerçekleştirenler, alkol veya sigara tüketenlerin, alkol ve sigarayla beraber sıcak çay içmemeleri durumunda ise yemek borusu kanseri risklerinin azalacağını belirtiliyor.
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Otoritelerin görüşüne göre devamlı sıcak çay içilmesi, yemek borusunda termal zedelenme oluşumu ve karsinogenesisin (normal hücrelerden kanserli hücrelerin meydana gelmesi) başlamasına zemin hazırlıyor.
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Sigara ve alkol gibi risk faktörlerinin de devreye girmesi ise karsinogenezis oluşumunun ilerlemesi bir diğer deyişle riskin artması anlamına geliyor.
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Sıcak çay içenlerin dikkatine
Sigarayla beraber sıcak çay tüketenlerde yemek borusu kanseri riskinin 5 kat daha fazla olduğu ortaya çıktı. Çin'de yapılan 9 yıllık araştırmaya göre sıcak çay içen bin 731 kişide yemek borusu kanseri saptandı.
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü sisten adeta kayboldu
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İstanbul Boğazı ve kentin bazı bölgelerinde yoğun sis etkili oluyor.
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Avrupa Yakası'nın bazı kesimlerinde ve Haliç üzerinde etkili olan sis nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.
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Öte yandan İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle bazı vapur seferleri de iptal edildi.
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İstanbul'da gece saatlerinde bastıran ve sabah saatlerinde de etkisini gösteren sis Üsküdar ve çevresinde etkili oldu.
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü sisten adeta kayboldu
İstanbul Boğazı ve kentin bazı bölgelerinde yoğun sis etkili oldu.
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Meclis yeni başkanını seçecek

Meclis yeni başkanını seçecek

Genel Kurul 24 Şubat'ta TBMM Başkanı seçimi için toplanacak.
Cumhur İttifakı 51 ile genişledi

Cumhur İttifakı 51 ile genişledi

44 ilde AK Parti, 7 ilde MHP aday gösterdi.
19 Şubat 2019 Salı gün sonu haberleri

Nöbetçi noter uygulaması başlıyor

Nöbetçi noter uygulaması başlıyor

​Adalet Bakanı Gül yeni düzenlemeyi açıkladı.
Soyadım gibi iş yaparım

Soyadım gibi iş yaparım

​AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım açıklama yaptı.
Bu akşam şölen var

Bu akşam şölen var

​Ay yüzde 14 daha büyük ve parlak görünecek.
Türkiye'den çekilmiyoruz

Türkiye'den çekilmiyoruz

​Honda'dan yeni açıklama: Faaliyetlerimiz sürecek.
Tiryakiler dikkat

Tiryakiler dikkat

Sıcak çay içen yüzlerce kişi, aynı hastalığa yakalandı.

Saadet'ten aday oldu

Saadet'ten aday oldu

İdris Naim Şahin Ordu'da aday gösterildi.
Parmakları simsiyah oldu

Parmakları simsiyah oldu

Elleriyle para kazanan genç adamın hayatı karardı.
64 metreye ulaşıldı

64 metreye ulaşıldı

​2021'in nisan ayında enerji üretimine başlayacak.
81 ile riskli alan genelgesi

81 ile riskli alan genelgesi

​Çevre Bakanı Kurum: 3 ay içinde bildirilmesi gerekiyor.
Bu kafayla iktidar olacaklarmış

Bu kafayla iktidar olacaklarmış

Tanzim satış sırasındaki vatandaşa iğrenç gönderme.
Su için deharekete geçildi

Su için deharekete geçildi

​Fahiş fiyatlara yönelik denetim listesine alındı.
Göz göre göre yalan söylediler

Göz göre göre yalan söylediler

​FETÖ'cüler, onlarca ifade ve görüntüye rağmen inkar etti.
Köprü cezaları için son 10 gün

Köprü cezaları için son 10 gün

Araç sahipleri ay sonuna kadar başvuru yapmalı.

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