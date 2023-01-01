1956 yılında İngilizler çizmiş: Adana'daki petrol rezervlerinin haritası ortaya çıktı

Adana'da yapılan çalışmalar sonucunda Orhan Buhur'a ait 50 dönümlük arazide petrol bulundu. Bölgedeki 14 kuyudan 3'ü kendi arazisinde olan Buhur, "Yıllar önce toprağın altında petrol olduğunu söylediğim zaman bana 'deli' diyerek gülüyorlardı. Ama şimdi nereye gitsem herkes 'Petrol kralı geldi' diyerek karşılıyor" diye konuştu. Buhur, petrolün çıkmasıyla birlikte köylünün de yüzünün güldüğünü söyledi.