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1956 yılında İngilizler çizmiş: Adana'daki petrol rezervlerinin haritası ortaya çıktı
1950-1960'lı yıllarda açılan ve daha sonra kapatılan petrol kuyularıyla ilgili dikkat çeken bilgiler ortaya çıktı. Adana'da toprak yapısını inceleyen İngilizlerin bölgenin petrol haritasını çıkardığı öğrenildi.
15:14 . 16/01/2023 Pazartesi
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TPAO harekete geçti ve 1950'li 1960'lı yıllarda açılan ve daha sonra kapatılan petrol kuyuları çevresinde çalışmalar gerçekleştirdi. Burada yeniden müjdeli bir haber paylaşılması beklenen bir noktada daha çalışmalar yapılırken Uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Esat Arslan, İngilizlerin bölgede yaptığı petrol araştırmalarını anlattı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Bölgedeki toprak yapısını inceleyen İngilizlerin bölgenin petrol haritasını çıkardığını söyleyen Arslan, dikkat çeken değerlendirmelere bulundu. 1956 yılında çizildiğini belirttiği haritalarda o noktaları gösterdi. Arslan, Ağzıkara ve Hocalı bölgelerinde 3 tane sondaj yapıldığını ve araştırmalar sonunda burada petrol bulunduğunu ifade etti.



#TPAO
#Adana
#Petrol
2 saat önce
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1956 yılında İngilizler çizmiş: Adana'daki petrol rezervlerinin haritası ortaya çıktı
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