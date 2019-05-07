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ANTALYA

Antalya haberleri... 2 bin 500 yıllık kaya mezarı parçaladılar

2 bin 500 yıllık kaya mezarı parçaladılar

Antalya'nın Kaş ilçesinde Likya dönemine ait 2 bin 500 yıllık kaya mezarının giriş bölümü kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce paramparça edildi. Tahribatı tespit eden arkeolog rehber Ümit Işın, "Bu tür mezarların içinde hazine bulunacağına inanmak sadece bir hayal ürünü olabilir. Ancak insanların hayal güçleri, büyük bir cehaletle tarihi yok ediyor" dedi.

Haber Merkezi DHA
2 bin 500 yıllık kaya mezarlığının giriş bölümünün kırıcı ve delici aletlerle paramparça edildiği tespit edildi.
2 bin 500 yıllık kaya mezarlığının giriş bölümünün kırıcı ve delici aletlerle paramparça edildiği tespit edildi.

Antalya’nın Demre ilçesinde Likya Dönemi’ne ait 2 bin 500 yıllık kaya mezarlığının giriş bölümünün kırıcı ve delici aletlerle paramparça edildiği tespit edildi.

Demre ilçesinde Likya Dönemi’ne ait 2 bin 500 yıllık kaya mezarlığının giriş bölümü kırıcı ve delici aletlerle parçalanmış halde bulundu. 6 yıl önce de benzer şekilde tahrip edilen Demre Dere ağzı mevkisindeki Likya Dönemi’ne ait kaya mezarının, bu kez giriş bölümünün kırıcı ve delici aletlerle paramparça edildiği belirlendi.

Arkeolog Rehber Ümit Işın, benzer vakaların daha önce de meydana geldiğini belirtti. "Bu kaya mezarı tahrip edilirken birilerinin görmemesi imkânsız" diyen Işın, bu durumun akıllarda soru işaretleri bıraktığını söyledi.

Işın, "Kültür varlıklarının bulunduğu alanlara birer foto kapan yerleştirmek bu kadar zor mu? Ben bölgeye sürekli turlar düzenliyorum. Bu mezar daha önce de tahribata uğramıştı. Ama bu kez de giriş bölümü paramparça edilmiş durumda. Bölgede çok sayıda tarihi kalıntı ve eser var. Bu mezar yolun hemen üstündeki kayada bulunuyor. Mezarın balyozla parçalanması olanaksız. Mezarın parçalanması için jeneratörle çalışan kırıcı delici aletler kullanılmış. Bunu birilerinin görmemesi mümkün değil. Demek ki birileri gözcülük yapmış. Planlı bir tahribat var" diye konuştu.

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